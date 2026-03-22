Alicja Szemplińska promuje się przed Eurowizją. Wiemy, gdzie wystąpi polska reprezentantka

Alicja Szemplińska wygrała polskie preselekcje dzięki głosom widzów i fanów konkursu. To właśnie ona z utworem "Pray" zaprezentuje nasz kraj na scenie w Wiedniu podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Polska delegacja ma zaledwie kilka tygodni na dopracowanie szczegółów występu. Mimo nieobecności na pierwszej z imprez promujących tegorocznych uczestników, fani wokalistki będą mogli zobaczyć ją na żywo poza granicami kraju w najbliższym czasie.

Alicja Szemplińska na Eurowizji. 12 maja Polka powalczy o awans do finału

Polska wystąpi w pierwszym półfinale, który zaplanowano na wtorek, 12 maja. Aby awansować do Wielkiego Finału, Alicja musi pokonać przynajmniej pięć innych państw. Losowanie ustaliło, że artystka z naszego kraju zaśpiewa w drugiej połowie koncertu. Przypomnijmy, że Szemplińska miała reprezentować Polskę w 2020 roku z piosenką "Empires", jednak z powodu pandemii konkurs został odwołany, a rok później Telewizja Polska wysłała do Rotterdamu Rafała Brzozowskiego. Sama artystka w rozmowie z Eska.pl zdradziła, że jej występ w Wiedniu będzie się znacząco różnił od tego z polskich preselekcji. W przygotowaniach wspiera ją m.in. Ewa Chodakowska, organizując dla piosenkarki specjalne treningi.

Brak występu w Oslo. Gdzie w Europie będzie się promować Alicja Szemplińska?

Chociaż 21 marca w stolicy Norwegii na scenie Nordic Eurovision Party zaprezentowało się szesnastu uczestników tegorocznego konkursu, zabrakło wśród nich reprezentantki Polski. Nie oznacza to jednak rezygnacji z promocji za granicą. Już w środę, 25 marca o godz. 20:00, Alicja Szemplińska weźmie udział w relacji na żywo na TikToku z reprezentantem Grecji, Akylasem, który jest jednym z tegorocznych faworytów. Prawdziwa promocja rozpocznie się jednak w kwietniu.

11 kwietnia Szemplińska wystąpi w Amsterdamie na największym eurowizyjnym pre-party. Kolejnym przystankiem będzie Wielka Brytania – piosenkarka zagra na LondonHagen 17 lub 18 kwietnia, a dzień później, 19 kwietnia, zaprezentuje się podczas London Eurovision Party. Te wydarzenia będą dla wokalistki szansą nie tylko na zaśpiewanie przed fanami konkursu, ale także na udzielenie licznych wywiadów i spotkania z sympatykami oraz Polonią, która w maju będzie mogła głosować na polską piosenkę. Warto zaznaczyć, że popularne imprezy promocyjne w Barcelonie i Madrycie tym razem nie odbędą się z powodu bojkotu tegorocznej Eurowizji przez Hiszpanię.

Eurowizja 2026 - o konkursie

W 70. Konkursie Piosenki Eurowizji weźmie udział 35 państw. Pięć krajów zrezygnowało z udziału po tym, jak do dalszej rywalizacji dopuszczono Izrael. Konkurs odbędzie się w wiedeńskiej arenie Wiener Stadthalle w dniach 12, 14 i 16 maja. Austria została gospodarzem tegorocznego wydarzenia dzięki ubiegłorocznemu zwycięstwu JJ-a z utworem "Wasted Love".

