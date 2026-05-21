Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela sprzedają wspólną nieruchomość. Oferta trafiła do sieci

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela sprzedają luksusową willę

Agnieszka Kaczorowska oraz Maciej Pela przez długi czas funkcjonowali jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów polskiego show-biznesu. Ich trwające siedem lat małżeństwo zakończyło się niezwykle głośnym rozstaniem oraz szeroko komentowanym rozwodem. Obecnie każda ze stron buduje swoją rzeczywistość od zera, jednak wciąż wspólnie wychowują dwie małoletnie córki. Celebryci postanowili ostatecznie uporządkować wszelkie niedokończone sprawy i uregulować kwestię dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Wspólny dom Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli trafia na rynek

Gwiazda telewizji błyskawicznie odnalazła się w zmienionych realiach i relacjonowała proces urządzania nowej rezydencji na swoich profilach społecznościowych. Z kolei jej dawny mąż skupił się na prezentowaniu kadrów z obecnego mieszkania oraz dzielił się swoimi kulinarnymi zamiarami na nadchodzące miesiące.

Kolejnym nieuniknionym etapem okazało się ostateczne zbycie rodzinnej posiadłości. Faktem tym podzieliła się z opinią publiczną sama Agnieszka Kaczorowska, publikując w internecie materiały pochodzące bezpośrednio od agencji nieruchomości obsługującej opisywaną transakcję.

Opublikowane w internecie fotografie szczegółowo ukazują wnętrza oferowanego budynku. Uwagę zwracają ogromne i niezwykle przestronne pokoje, staranne wykończenie oraz elegancki wystrój. Posiadłość prezentuje się bardzo okazale i jest w pełni gotowa na przyjęcie nowych lokatorów bez konieczności remontu.

Aktorka przyznała, że dom posiada dla niej ogromną wartość sentymentalną, ale jednocześnie traktuje ten etap życia jako definitywnie zakończony. W udostępnionym komunikacie zasugerowała, że przyszli nabywcy z pewnością odnajdą tam szczęście oraz upragniony komfort.

„Były domek jest już na sprzedaż (...) Komuś będzie się tu pięknie mieszkać" - napisała w sieci Agnieszka Kaczorowska.

