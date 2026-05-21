Wiemy, kiedy reunion "Love is Blind: Polska". Ta data ucieszy fanów

Zasady polskiej edycji "Love is Blind" na Netflix

Program randkowy zadebiutował na platformie Netflix w maju 2026 roku. W pierwszej polskiej edycji wzięło udział 30 samotnych osób, które szukały miłości w specjalnie przygotowanych kabinach. Uczestnicy nie widzieli się nawzajem i mogli jedynie ze sobą rozmawiać. Gdy podjęto decyzję o zaręczynach, pary mogły nareszcie się spotkać i spędzić razem wakacje, testując swoją fizyczną atrakcyjność. Następnie zakochani przeprowadzili się do wspólnych mieszkań w stolicy, gdzie przez kolejny miesiąc poznawali swoje rodziny oraz sprawdzali się w codziennym życiu. Finałowym punktem programu były śluby, na których zapadały ostateczne deklaracje.

Największym zainteresowaniem w pierwszej polskiej serii cieszyły się losy Julity oraz Maliki, a ich wybory uczuciowe wywołały burzliwe dyskusje w internecie. W rolę prowadzących wcielili się Zofia Zborowska-Wrona w duecie z Andrzejem Wroną.

Kiedy reunion "Love is Blind: Polska" i kto weźmie w nim udział?

Platforma Netflix przekazała już oficjalne informacje na temat spotkania podsumowującego sezon. Odcinek specjalny zostanie udostępniony wyłącznie w tym serwisie streamingowym dokładnie 24 maja 2026 roku o godzinie 19:00. W studiu zgromadzili się tacy bohaterowie programu jak:

Filip,

Daria,

Malika,

Krzysztof,

Jacek,

Julita,

Julka

oraz Kamil Uno.

Niepublikowane materiały w odcinku specjalnym "Love is Blind"

Do udziału w nagraniu zaproszono także Kingę, co ma ułatwić zamknięcie niedokończonych tematów z Krzyśkiem. W trakcie tego wyjątkowego odcinka widzowie zobaczą fragmenty, które wcześniej nie trafiły do ostatecznego montażu. Twórcy zapowiedzieli również aktualizacje dotyczące zarówno nowożeńców, jak i par, które nie dotrwały do ołtarza.