W latach 90. to imię było prawdziwym hitem. Dziś prawie nikt nie wybiera go dla swoich córek

Trendy w nadawaniu imion nieustannie się zmieniają, dziś te, które jeszcze kilka dekad temu świeciły triumfy odchodzą powoli w zapomnienie.

Tak jest np. w przypadku tego żeńskiego imienia o łacińskim rodowodzie oznaczającego w dosłownym tłumaczeniu "kobietę lasu".

W ubiegłym roku imię to otrzymało zaledwie 30 dziewczynek.

Według rejestru danych PESEL najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce jest Anna. Nosi je ponad milion kobiet i forma ta od lat uznawana jest za najbardziej klasyczne imię żeńskie, które mimo upływu lat nie traci na popularności. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku imienia Sylwia, które było niezwykle popularne w latach 90. W ostatnich latach rodzice prawie w ogóle nie wybierają go dla swoich córek.

Sylwia - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Sylwia należy do klasycznych żeńskich imion, które od wielu lat cieszą się rozpoznawalnością w Polsce. Kojarzy się z delikatnością, naturą i elegancją, a jego historia sięga czasów starożytnego Rzymu. Sylwia wywodzi się z języka łacińskiego od słowa silva lub sylva, oznaczającego "las" albo "puszczę". Pierwotnie imię Silvia odnosiło się do osoby związanej z lasem lub pochodzącej z terenów leśnych. W mitologii rzymskiej imię to również miało szczególne znaczenie - nosiła je między innymi Rea Silvia, matka legendarnych założycieli Rzymu, Romulusa i Remusa.

Znaczenie imienia Sylwia często tłumaczy się jako "kobieta lasu", "ta, która pochodzi z lasu" lub "związana z naturą". Ze względu na takie pochodzenie imię symbolicznie kojarzone jest ze spokojem, naturalnością, niezależnością i harmonią. W popularnych opisach charakterologicznych osobom o tym imieniu przypisuje się wrażliwość, intuicję i otwartość na innych, choć takie cechy mają bardziej charakter tradycyjnych skojarzeń niż naukowych opisów osobowości.

Popularność imienia Sylwia w Polsce

W Polsce Sylwia zyskała dużą popularność szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Najwięcej dziewczynek otrzymywało to imię w latach 70., 80. i 90. XX wieku. W tym okresie należało ono do często wybieranych imion żeńskich. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 181 946 kobiet, które nosi to imię jako pierwsze, co plasuje je na 40. pozycji wśród najpopularniejszych form w kraju. W ostatnich latach jego popularność znacznie spadła. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 30 dziewczynek. Najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2017 roku, wówczas wybrano je 103 razy.

