W latach 90. to imię było prawdziwym hitem. Dziś prawie nikt nie wybiera go dla swoich córek

Justyna Klorek
2026-05-21 8:41

Trendy w nadawaniu imion zmieniają się dynamicznie. Obecnie obserwujemy powrót do imion, które swoje triumfy święciły przed dekadami. Co ciekawe, choć świeżo upieczeni rodzice chętnie sięgają dziś po imiona, które kojarzą nam się z dziadkami, to w zapomnienie odchodzą formy, które królowały w latach 90. Tak jest w przypadku tego żeńskiego imienia o łacińskich korzeniach, które często można spotkać wśród dzisiejszych milenialsów.

Autor: bearfotos/ Freepik.com
  • Trendy w nadawaniu imion nieustannie się zmieniają, dziś te, które jeszcze kilka dekad temu świeciły triumfy odchodzą powoli w zapomnienie.
  • Tak jest np. w przypadku tego żeńskiego imienia o łacińskim rodowodzie oznaczającego w dosłownym tłumaczeniu "kobietę lasu".
  • W ubiegłym roku imię to otrzymało zaledwie 30 dziewczynek.

Według rejestru danych PESEL najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce jest Anna. Nosi je ponad milion kobiet i forma ta od lat uznawana jest za najbardziej klasyczne imię żeńskie, które mimo upływu lat nie traci na popularności. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku imienia Sylwia, które było niezwykle popularne w latach 90. W ostatnich latach rodzice prawie w ogóle nie wybierają go dla swoich córek.

Sylwia - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Sylwia należy do klasycznych żeńskich imion, które od wielu lat cieszą się rozpoznawalnością w Polsce. Kojarzy się z delikatnością, naturą i elegancją, a jego historia sięga czasów starożytnego Rzymu. Sylwia wywodzi się z języka łacińskiego od słowa silva lub sylva, oznaczającego "las" albo "puszczę". Pierwotnie imię Silvia odnosiło się do osoby związanej z lasem lub pochodzącej z terenów leśnych. W mitologii rzymskiej imię to również miało szczególne znaczenie - nosiła je między innymi Rea Silvia, matka legendarnych założycieli Rzymu, Romulusa i Remusa.

Znaczenie imienia Sylwia często tłumaczy się jako "kobieta lasu", "ta, która pochodzi z lasu" lub "związana z naturą". Ze względu na takie pochodzenie imię symbolicznie kojarzone jest ze spokojem, naturalnością, niezależnością i harmonią. W popularnych opisach charakterologicznych osobom o tym imieniu przypisuje się wrażliwość, intuicję i otwartość na innych, choć takie cechy mają bardziej charakter tradycyjnych skojarzeń niż naukowych opisów osobowości.

Popularność imienia Sylwia w Polsce

W Polsce Sylwia zyskała dużą popularność szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Najwięcej dziewczynek otrzymywało to imię w latach 70., 80. i 90. XX wieku. W tym okresie należało ono do często wybieranych imion żeńskich. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 181 946 kobiet, które nosi to imię jako pierwsze, co plasuje je na 40. pozycji wśród najpopularniejszych form w kraju. W ostatnich latach jego popularność znacznie spadła. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 30 dziewczynek. Najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2017 roku, wówczas wybrano je 103 razy.

