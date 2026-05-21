Szybka powtórka z podstawówki. Obliczysz x w równaniu: (8+4)×2−12:6×x=20?

Regularne pobudzanie mózgu do działania wspiera koncentrację, rozwija pamięć, poprawia zdolność logicznego myślenia i pomaga utrzymać sprawność intelektualną niezależnie od wieku. Świetnym sposobem na codzienny trening umysłu są łamigłówki matematyczne. To nie tylko forma rozrywki, ale także skuteczne ćwiczenie dla naszego mózgu. Rozwiązywanie zagadek wymaga skupienia, analizy i poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Dzięki temu aktywizujemy różne obszary myślenia i uczymy się patrzeć na problemy z różnych perspektyw.

Ile wynosi x w równaniu (8+4)×2−12:6×x=20? Rusz głową i oblicz bez użycia kalkulatora

Co ważne, łamigłówki matematyczne wcale nie muszą być skomplikowane, aby spełniać swoją funkcję. Nawet obliczanie prostych działań matematycznych pozwoli nam utrzymać umysł w dobrej formie. Kilka minut dziennie poświęconych na taką aktywność może przynieść długofalowe korzyści. Wiecie już, ile wynosi x w równaniu (8+4)×2−12:6×x=20? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile wynosi x w równaniu (8+4)×2−12:6×x=20 – rozwiązanie krok po kroku

1. Najpierw wykonujemy działania w nawiasie:

8+4=12

Podstawiamy:

12×2−12:6×x=20

2. Kolejnym krokiem jest mnożenie:

24−12:6×x=20

3. Następnie przechodzimy do dzielenia:

12:6=2

Otrzymujemy:

24−2x=20

4. Teraz przenosimy liczby:

−2x=20−24

−2x=−4

5. Następnie dzielimy obie strony przez −2:

x=2

Poprawna odpowiedź: x=2

Udało wam się podać poprawną wartość x? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!