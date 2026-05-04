Tak wygląda występ Polski na Eurowizji 2026! Pierwsze zdjęcia z Wiednia [GALERIA]

Eurowizja 2026 - pierwsza próba Polski

3 maja odbyła się jej pierwsza próba Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Dla fanów był to ważny dzień, ponieważ wtedy dowiedzieliśmy się, jak mniej więcej ma wyglądać występ Polski. Co będzie działo się na scenie? Jakie będą wizualizacje? Jak Alicja będzie ubrana? Dzień po próbie Europejska Unia Nadawców opublikowała zdjęcia z występu Polski. Sprawdź niżej, co widzowie przed telewizorami zobaczą podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2026.

ZOBACZ TAKŻE: Alicja Szemplińska ruszyła na Eurowizję do Wiednia. Zaskoczyła na lotnisku brakiem walizek!

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026 - tak wygląda występ Polski

Alicja Szemplińska ma na sobie strój podobny do tego z krajowych eliminacji, czyli metaliczny gorset. Wszystko inne zostało zmienione. Występ skupia się na dużym, pochyłym rekwizycie, który staje się wizualnie imponujący, gdy Alicja i jej czworo tancerzy wchodzą z nim w interakcję. Jak pisze redaktor EBU, widowisko podnosi przemyślana reżyseria i imponująca praca kamery, zwłaszcza w sposobie uchwycenia światła, cieni i ruchu. Tancerze są ubrani w eleganckie stroje: białe koszule połączone z wysokimi czarnymi spodniami. Zdjęcia można zobaczyć w galerii.

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 rozpoczęta. Mamy pierwsze zdjęcia z prób! Tak wygląda konkurencja Polski

20

Eurowizja 2026 - kiedy występ Polski?

Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu. W konkursie weźmie udział z piosenką "Pray", z którą udało jej się wygrać polskie preselekcje. Jej występ odbędzie się podczas pierwszego półfinału, 12 maja 2026 po godzinie 21:00. Jeśli uda jej się awansować do wielkiego finału, wystąpi w nim 16 maja br. Transmisja koncertów w Polsce na antenie TVP1.