Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop już sfinalizowali rozwód! Padło ważne wyznanie

Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop ogłosili rozstanie
Prezenter telewizyjny oraz jego ukochana przez wiele lat uchodzili za jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. W kwietniu bieżącego roku przekazali swoim fanom niespodziewaną informację o tym, że ich związek dobiegł końca.
Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. Którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem. (…) Chcieliśmy, żebyście usłyszeli o tym od nas, bo wydaje nam się to uczciwe wobec ludzi, którzy nas obserwują, a więc - jak zakładamy - dobrze nam życzą. To wszystko, co chcemy na ten temat powiedzieć. Dziękujemy, można się rozejść.
Obecnie wiadomo, że byli partnerzy nie tylko zakończyli swoją relację, ale też oficjalnie otrzymali już rozwód. Cały proces został przeprowadzony w tajemnicy, z dala od szumu medialnego.
Szybki rozwód w sekrecie przed mediami
Maria Prokop wzięła niedawno udział w podcaście "W moim stylu" prowadzonym przez Magdę Mołek. W trakcie rozmowy szczerze wyznała, że jej małżeństwo z dziennikarzem jest już prawomocnie zakończone. Nie zdecydowała się jednak na podanie dokładnej daty sfinalizowania rozwodu.
Rozumiem, że to był post informujący, że jesteście po rozwodzie, który jak się domyślam, nastąpił jakiś czas temu - rzuciła Mołek.
Maria odpowiedziała prowadzącej:
Żeby kontrolować narrację. (...) Też takie trochę dyskomfortowe jest udawać, że sytuacja jest A, kiedy sytuacja jest B. Też to było niejogowe dla mnie w pewnym momencie, miałam takie poczucie. Razem mieliśmy takie poczucie, że już jest czas.
Była żona Prokopa zdradza powód zachowania nazwiska
W dalszej części podcastu kobieta wyjaśniła powody swojej decyzji dotyczącej zachowania nazwiska po byłym mężu. Maria w sieci nadal figuruje jako Prokop. W przypadku gwiazd często pierwszym sygnałem świadczącym o rozstaniu jest właśnie zmiana nazwiska w sieci.
Po co mam zmieniać nazwisko. Tyle lat go mam. Dziecko ma takie. Pies ma takie. Nazwisko zmieniło się wraz ze zmianą stanu cywilnego i tak już zostało.
