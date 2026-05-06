Iga Świątek przerwała konferencję Aryny Sabalenki. Polka zaskoczyła rywalkę w jej urodziny

Przedstawiciele mediów mieli okazję porozmawiać z dwiema największymi gwiazdami kobiecego tenisa przed rozpoczęciem rywalizacji we włoskiej stolicy. Jako pierwsza na pytania odpowiadała Iga Świątek. Następnie przed mikrofonami zasiadła Aryna Sabalenka, która dokładnie tego samego dnia obchodziła swoje 28. urodziny. Białorusinka została poproszona przez dziennikarzy o wyjaśnienie, skąd w meczach kobiet biorą się drastyczne zwroty akcji i wyniki typu 6:1, 1:6, 6:1.

- Cóż, to bardzo interesujące pytanie. Może dlatego, że poziom jest wysoki - zaczęła swoją odpowiedź Aryna Sabalenka.

W trakcie udzielania odpowiedzi białoruska tenisistka niespodziewanie zamilkła, dostrzegając wkraczającą do sali konferencyjnej Igę Świątek. Wyraźnie zaskoczona solenizantka błyskawicznie zareagowała na obecność swojej wielkiej rywalki.

- Czy chcesz mi pomóc odpowiedzieć na to bardzo trudne pytanie - zwróciła się do Igi Aryna, wybuchając głośnym śmiechem.

- Nie. Chcę zadać kolejne pytanie - odpowiedziała żartobliwie Polka i pobiegła dalej, ku rozbawieniu Białorusinki.

Zabawny incydent wywołał powszechne rozbawienie w sali, a samo nagranie z udziałem najlepszych rakiet świata zyskało ogromną popularność w sieci. Po zakończeniu obowiązków medialnych zawodniczki powrócą na korty. Aryna Sabalenka zainauguruje swój udział w turnieju już w czwartkowym starciu z Barborą Krejcikovą. Z kolei Iga Świątek wejdzie do rywalizacji w piątek, gdzie jej przeciwniczką będzie Daria Kasatkina bądź Caty McNally. Polska mistrzyni ma na swoim koncie już trzy zwycięstwa w rzymskim turnieju, z kolei białoruska zawodniczka nadal czeka na swój premierowy triumf we Włoszech.