Przeciek z matury z angielskiego? Zobacz przykładową odpowiedź na 12 punktów [EMAIL]

Czy zadanie pisemne na maturze z angielskiego wyciekło do sieci?

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa, a w internecie szybko pojawiło się rzekome zadanie z części pisemnej. Warto pamiętać, że nie ma pewności, czy to prawdziwe polecenie. Oficjalne arkusze maturalne zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną około godziny 14:00.

Bez względu na autentyczność przecieku, to zadanie świetnie pasuje do maturalnych standardów. Przyglądamy się temu poleceniu i pokazujemy wzór odpowiedzi, by pokazać maturzystom, jak można było zdobyć maksymalne 12 punktów za wypowiedź pisemną.,

Analiza potencjalnego zadania na maturze 2026 z języka angielskiego

Krążące w sieci polecenie wymaga napisania e-maila do znajomego. Ten typ zadania sprawdza umiejętność nieformalnego opisywania zdarzeń i własnych przeżyć.

Oto treść polecenia: W zeszłym tygodniu odwiedziłeś/odwiedziłaś miejsce, w którym ostatni raz byłeś/byłaś jako dziecko. W e-mailu do koleżanki z Anglii:

poinformuj, dlaczego odwiedziłeś/odwiedziłaś to miejsce ponownie

napisz, co się zmieniło w tym miejscu od Twojej wizyty w dzieciństwie

zrelacjonuj, co wydarzyło się podczas Twojej wizyty w tym miejscu w zeszłym tygodniu

zaproponuj koleżance odwiedzenie tego miejsca i wyjaśnij, jak do niego dotrzeć.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 100 do 150 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (3 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty).

Główne wytyczne CKE to:

Treść: Konieczne jest rozwinięcie każdego z czterech punktów.

Długość: Między 100 a 150 słów.

Forma: Nieformalny e-mail, co dopuszcza stosowanie skrótów i potocznego słownictwa.

Struktura: Tekst musi być logiczny i spójny.

Jak napisać e-mail na 12 punktów? Przykładowa odpowiedź

Ten przykład e-maila spełnia wszystkie wymogi polecenia, w tym limit słów i formę.

Dear Kate,

Last week I visited a place which I hadn't been to since I was little.

My grandparents live nearby, and since I was visiting them, I decided to take a trip down memory lane and see the old city park again. It has changed so much! The old, rusty playground has been replaced with a modern one, and there's a new, lovely café by the lake. Sadly, the huge willow tree I used to play under is gone.

I spent the afternoon just walking around and reminiscing. While I was taking some pictures, a small, local band started playing by the fountain. It was a really nice and unexpected surprise.

You would love it there. Maybe we could go together when you visit me in the summer? It’s very easy to get there. You just need to take the number 12 bus from the main station and get off at the 'Parkowa' stop. The entrance is a two-minute walk from there.

Anyway, I have to go now. Let me know what you think!

Best wishes, XYZ

