Jej "Jalla" rozbuja fanów Eurowizji. Piękna Antigoni walczy o zwycięstwo na Eurowizji 2026

Paula Dąbrowska
2026-05-06 9:30

Eurowizja 2026 to zbiór nie tylko europejskich, ale i światowych gwiazd. Niektóre z nich dały się już poznać fanom np. reality show. Tak było z Antigoni, która wystąpiła w popularnym programie randkowym. Teraz postanowiła powalczyć w innym miejscu - chce wygrać Eurowizję 2026. Co wiemy o Antigoni? Kiedy Cypr wystąpi na Eurowizji 2026?

Kim jest Antigoni?

Antigoni Buxton to brytyjsko-cypryjska piosenkarka i autorka tekstów, która zyskała międzynarodową rozpoznawalność dzięki udziałowi w popularnym reality show „Love Island”.  Co ciekawe, tam regularnie każdemu zaznaczała, że jest właśnie piosenkarką. Pochodząca z Londynu artystka o cypryjskich korzeniach od lat konsekwentnie działa w branży muzycznej łącząc nowoczesny pop z tradycyjnymi instrumentami etnicznymi. Jej styl charakteryzuje się mocnym, zachrypniętym głosem oraz unikalnym miksem brzmień śródziemnomorskich z tanecznymi bitami.

Antigoni od wielu lat starała się o wyjazd na Eurowizję właśnie w barwach Cypru. Nie ukrywała, że nie odpuści, dopóki nie pojedzie. W końcu postanowiono na nią postawić i wysłać ją do Wiednia w 2026 roku. 

Antigoni i „Jalla”

„Jalla” to konkursowa propozycja Antigoni, która błyskawicznie stała się jednym z faworytów fanów Eurowizji 2026. Utwór jest energetyczną bombą, w której dominują dźwięki bouzouki połączone z dynamiczną, nowoczesną produkcją. Tytułowe „Jalla” nawiązuje do popularnego w regionie śródziemnomorskim wezwania do działania i zabawy, co idealnie oddaje charakter piosenki.

Występ sceniczny Antigoni stawia na widowiskową choreografię i słoneczną, cypryjską estetykę. Dziewczyna nie ukrywa, że chce, aby jej kraj wrócił do czołówki konkursu - liczy na to, że ten występ to im zapewni. 

Antigoni zaprezentuje utwór „Jalla” podczas drugiego półfinału (14 maja) dokładnie z 8 pozycji. Polska nie startuje w tym półfinale.

Eurowizja 2026 – kiedy i gdzie?

Po ubiegłorocznym zwycięstwie Austrii, konkurs przenosi się do Wiednia. Wydarzenie odbędzie się w kultowej hali Wiener Stadthalle. Harmonogram konkursu prezentuje się następująco:

  • Pierwszy półfinał: 12 maja 2026 r. (wtorek)
  • Drugi półfinał: 14 maja 2026 r. (czwartek) 
  • Wielki Finał: 16 maja 2026 r. (sobota)

Eurowizję w Polsce można oglądać na antenie TVP1 oraz na kanale Youtube Eurovision. 

Antigoni
