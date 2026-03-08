Alicja Szemplińska reprezentantką Polski na Eurowizji 2026! Kim jest zwyciężczyni preselekcji?

Alicja Szemplińska wygrywa preselekcje do Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska pojedzie na 70. Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu. Od kilku tygodni zastanawiano się, kto ma największe szanse na reprezentowanie Polski w tegorocznej edycji. O prawo do wyjazdu na Eurowizję ubiegali się Basia Giewont, Piotr Pręgowski, Ola Antoniak, Anastazja Maciąg, Jeremi Sikorski, Alicja Szemplińska, Stasiek Kukulski i Karolina Szczurowska. Decyzją widzów to właśnie Alicja wygrała preselekcje. Kim jest artystka, który pojedzie na muzyczny konkurs z flagą Polski? Jaką piosenkę zaśpiewa w Austrii?

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - lista krajów. Kto weźmie udział? To najmniejszy konkurs od 23 lat

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Alicja Szemplińska - kim jest?

Alicja Szemplińska urodziła 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie. Popularność zdobyła w 2019 roku, kiedy wygrała 10. edycję programu "The Voice of Poland". Była pierwszą podpieczną Tomsona i Barona, której udało się wygrać program. Wcześniej zwyciężyła także w programie "Hit! Hit! Hurra!". W 2020 roku wygrała polskie preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Empires", jednak konkurs został odwołany z powodu pandemii COVID-19. 6 lat później wreszcie pojedzie na konkurs jako reprezentanta Polski. Do jej dyskografii należą takie piosenki jak "Prawie my", "Pusto" i "Gdzieś".

"Pray" - o czym jest piosenka Polski na Eurowizję 2026?

"Pray" to utwór łączący elementy R&B, rapu i gospel. Choć tytuł może na to wskazywać, piosenka nie ma charakteru religijnego. Motyw modlitwy pełni tu raczej funkcję metafory. Tekst mówi o walce o własną drogę i wierności sobie. Inspiracją do powstania utworu była ścieżka, którą Alicja Szemplińska przeszła od zwycięstwa w programie "The Voice of Poland" aż do dziś. Artystka przez niemal sześć lat starała się o możliwość tworzenia i wydawania muzyki naprawdę zgodnej z tym, co gra jej w sercu.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".