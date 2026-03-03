Alicja Szemplińska chce to zrobić na Eurowizji 2026. Może być niebezpiecznie!

Alicja Szemplińska walczy w preselekcjach

Alicja Szemplińska już za moment zaprezentuje się w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026. 7 marca na antenie TVP1 zobaczymy jej występ do piosenki "Pray". Piosenkarka długo przygotowywała się do tej prezentacji, która niestety nie odbędzie się na żywo. Telewizja Polska zrezygnowała z koncertu live i wszystkie występy zostały nagrane wcześniej. Alicja nie ukrywa, że wolałaby, aby preselekcje odbyły się w tradycyjnej formie, tak jak w poprzednich latach. W rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI zdradziła jednak, że zmiana nie wpłynęła w żadnym stopniu na jej występ.

Będzie to samo, tylko będzie bez skoku w publiczność - powiedziała Alicja Szemplińska.

Okazuje się, że tzw. stage diving to jej ukryte marzenie!

ZOBACZ TAKŻE: Fani już wybrali! To ona ma reprezentować Polskę na Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Alicja Szemplińska chce skoczyć w publiczność na Eurowizji

Alicja Szemplińska powiedziała, że jednym z jej skrytych marzeń jest skok w publiczność. Na preselekcjach tego nie zrobi, ponieważ nie ma publiczności, ale jeśli uda jej się wygrać, to może na Eurowizji?

Nie tym razem, ale może w Wiedniu stage diving? Zawsze tak sobie myślałam, że chciałabym skoczyć w publiczność, ale mam jakiś taki wielki strach, że mi nie złapią i po prostu wypadnę w dziurę. Wyobraź sobie, że ja frunę i tak spadam na podłogę - mówi Alicja.

Oczywiście wszystkie te deklaracje to żart i Alicja nie zamierza skakać w publiczność na Eurowizji, ale kto wie, może kiedyś spróbuje tego na własnym koncercie. Pełną rozmowę z Adrianem Rybakiem z ESKI można zobaczyć wyżej.

20

Eurowizja 2026 - polskie preselekcje. Uczestnicy

Oto oficjalny skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026: