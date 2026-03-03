Alicja Szemplińska chce to zrobić na Eurowizji 2026. Może być niebezpiecznie!

Alicja Szemplińska walczy o reprezentowanie Polski na Eurowizji 2026 z piosenką "Pray". W wywiadzie dla ESKA.pl zdradziła, że ma jedno skryte marzenie. Zasugerowała, że mogłaby zrealizować je właśnie na Eurowizji w Wiedniu. O co chodzi? Tego po Alicji się nie spodziewacie!

Alicja Szemplińska walczy w preselekcjach

Alicja Szemplińska już za moment zaprezentuje się w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026. 7 marca na antenie TVP1 zobaczymy jej występ do piosenki "Pray". Piosenkarka długo przygotowywała się do tej prezentacji, która niestety nie odbędzie się na żywo. Telewizja Polska zrezygnowała z koncertu live i wszystkie występy zostały nagrane wcześniej. Alicja nie ukrywa, że wolałaby, aby preselekcje odbyły się w tradycyjnej formie, tak jak w poprzednich latach. W rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI zdradziła jednak, że zmiana nie wpłynęła w żadnym stopniu na jej występ. 

Będzie to samo, tylko będzie bez skoku w publiczność - powiedziała Alicja Szemplińska. 

Okazuje się, że tzw. stage diving to jej ukryte marzenie!

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Alicja Szemplińska chce skoczyć w publiczność na Eurowizji

Alicja Szemplińska powiedziała, że jednym z jej skrytych marzeń jest skok w publiczność. Na preselekcjach tego nie zrobi, ponieważ nie ma publiczności, ale jeśli uda jej się wygrać, to może na Eurowizji?

Nie tym razem, ale może w Wiedniu stage diving? Zawsze tak sobie myślałam, że chciałabym skoczyć w publiczność, ale mam jakiś taki wielki strach, że mi nie złapią i po prostu wypadnę w dziurę. Wyobraź sobie, że ja frunę i tak spadam na podłogę - mówi Alicja.

Oczywiście wszystkie te deklaracje to żart i Alicja nie zamierza skakać w publiczność na Eurowizji, ale kto wie, może kiedyś spróbuje tego na własnym koncercie. Pełną rozmowę z Adrianem Rybakiem z ESKI można zobaczyć wyżej.

Eurowizja 2026 - polskie preselekcje. Uczestnicy

Oto oficjalny skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026:

  • Basia Giewont - "Zimna woda"
  • Stasiek Kukulski - "This too shall pass"
  • Anastazja Maciąg - "Wild Child"
  • Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"
  • Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
  • Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
  • Alicja Szemplińska - "Pray"
  • Ola Antoniak - "Don't you try"
