Alicja Szemplińska chce to zrobić na Eurowizji 2026. Może być niebezpiecznie!

Spis treści
Alicja Szemplińska walczy w preselekcjach
Alicja Szemplińska już za moment zaprezentuje się w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026. 7 marca na antenie TVP1 zobaczymy jej występ do piosenki "Pray". Piosenkarka długo przygotowywała się do tej prezentacji, która niestety nie odbędzie się na żywo. Telewizja Polska zrezygnowała z koncertu live i wszystkie występy zostały nagrane wcześniej. Alicja nie ukrywa, że wolałaby, aby preselekcje odbyły się w tradycyjnej formie, tak jak w poprzednich latach. W rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI zdradziła jednak, że zmiana nie wpłynęła w żadnym stopniu na jej występ.
Będzie to samo, tylko będzie bez skoku w publiczność - powiedziała Alicja Szemplińska.
Okazuje się, że tzw. stage diving to jej ukryte marzenie!
ZOBACZ TAKŻE: Fani już wybrali! To ona ma reprezentować Polskę na Eurowizji 2026
Alicja Szemplińska chce skoczyć w publiczność na Eurowizji
Alicja Szemplińska powiedziała, że jednym z jej skrytych marzeń jest skok w publiczność. Na preselekcjach tego nie zrobi, ponieważ nie ma publiczności, ale jeśli uda jej się wygrać, to może na Eurowizji?
Nie tym razem, ale może w Wiedniu stage diving? Zawsze tak sobie myślałam, że chciałabym skoczyć w publiczność, ale mam jakiś taki wielki strach, że mi nie złapią i po prostu wypadnę w dziurę. Wyobraź sobie, że ja frunę i tak spadam na podłogę - mówi Alicja.
Oczywiście wszystkie te deklaracje to żart i Alicja nie zamierza skakać w publiczność na Eurowizji, ale kto wie, może kiedyś spróbuje tego na własnym koncercie. Pełną rozmowę z Adrianem Rybakiem z ESKI można zobaczyć wyżej.
Eurowizja 2026 - polskie preselekcje. Uczestnicy
Oto oficjalny skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026:
- Basia Giewont - "Zimna woda"
- Stasiek Kukulski - "This too shall pass"
- Anastazja Maciąg - "Wild Child"
- Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"
- Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
- Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
- Alicja Szemplińska - "Pray"
- Ola Antoniak - "Don't you try"