Pięciu kierowców zostanie cofniętych na starcie wyścigu o Grand Prix Las Vegas, który stanowi 21. z 23 rund mistrzostw świata Formuły 1. Przyczyną restrykcji jest przekroczenie regulaminowego limitu wymian jednostki napędowej lub jej poszczególnych części.

W gronie ukaranych znalazł się Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedes, czyli pewny już tytułu najmłodszy w historii triumfator klasyfikacji generalnej. Włoch wystartuje o pięć pozycji niżej względem rezultatu osiągniętego podczas kwalifikacji. Na początku września w Monzy zawodnik musiał startować z 19. miejsca z powodu podobnej kary, ale ostatecznie odniósł zwycięstwo w tamtym wyścigu w swojej ojczyźnie.

Kary dla pozostałych kierowców i harmonogram

W obecnej rundzie jeszcze wyższe kary cofnięcia o 10 pozycji nałożono na kolejnych zawodników.

Brytyjczyk Ollie Bearman z zespołu Haas.

Australijczyk Oscar Piastri z zespołu McLaren.

Hiszpan Carlos Sainz jr. z zespołu Williams.

Kanadyjczyk Lance Stroll z zespołu Aston Martin wystartuje natomiast z samego końca stawki.

Kwalifikacje zaplanowano na godzinę 5 rano w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu. Wyścig rozpocznie się 24 godziny później.