Koszykarze San Antonio Spurs pokonali we własnej hali Los Angeles Clippers 124:112 w czwartkowym meczu ligi NBA. Zespół gospodarzy wrócił na zwycięską ścieżkę po wtorkowej porażce z Detroit Pistons, która zakończyła ich serię dwunastu wygranych.

W drugiej kwarcie koszykarze z San Antonio prowadzili różnicą czternastu punktów, jednak na przerwę schodzili z zaledwie trzypunktową przewagą. W trzeciej części meczu sytuacja się odwróciła i Los Angeles Clippers objęli prowadzenie, wygrywając w pewnym momencie sześcioma punktami.

Gospodarze zdołali odrobić straty i przed rozpoczęciem ostatniej kwarty wygrywali 92:88. W finałowych siedmiu minutach San Antonio Spurs przejęli całkowitą kontrolę nad spotkaniem. Francuz Victor Wembanyama poprowadził drużynę do zwycięstwa, zdobywając 32 punkty i notując 11 zbiórek. Najlepszymi zawodnikami w zespole gości byli Darius Garland i Brook Lopez, którzy uzyskali po 23 punkty.

Dzięki wygranej San Antonio Spurs prowadzą w tabeli Konferencji Zachodniej z bilansem trzynastu zwycięstw i trzech porażek. Taki sam wynik mają Los Angeles Lakers, jednak ustępują liderom w małych punktach. Los Angeles Clippers z czterema wygranymi i dziesięcioma porażkami plasują się na trzynastym miejscu w tej samej konferencji.

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W innym spotkaniu New York Knicks pokonali na wyjeździe Minnesota Timberwolves 102:99. W czwartej kwarcie gospodarze rzucili się do odrabiania strat, zdobywając 21 punktów przy 12 punktach nowojorczyków, jednak nie zdążyli już doprowadzić do wyrównania i dogrywki.

Liderem obrońców tytułu z Nowego Jorku był Karl-Anthony Towns, który zapisał na swoim koncie 22 punkty oraz 12 zbiórek. W szeregach Minnesota Timberwolves najskuteczniej zagrał Jonathan Kuminga, który zdobył 23 punkty.

Zespół z Nowego Jorku z bilansem dziewięciu wygranych i sześciu porażek zajmuje czwarte miejsce w Konferencji Wschodniej. Ekipa Minnesota Timberwolves ma na koncie jedenaście zwycięstw oraz pięć przegranych i plasuje się na piątej pozycji na Zachodzie.