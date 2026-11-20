• Ekstremalne mrozy w Rosji dochodzą do -45 stopni Celsjusza, a potężny front zimowy przemieszcza się w stronę Europy i zapowiada gwałtowne spadki temperatur.

• W Polsce pogoda zmieni się bardzo dynamicznie, przynosząc w pierwszej kolejności silne porywy wiatru, a później spore ochłodzenie oraz opady śniegu.

• Dowiedz się, w jakim terminie synoptycy przewidują pierwsze uderzenie zimy oraz jak niskie wartości pokażą termometry w poszczególnych regionach.

Quiz. Jaką porą roku jesteś? Chłodna zima, czy pogodne lato? Pytanie 1 z 8 Twój ulubiony kolor to: Zielony Niebieski Żółty Czerwony Następne pytanie

Siarczysty mróz w Rosji i Wyż Syberyjski. Zima zbliża się do Europy

Miano najchłodniejszego kraju w Europie utrzymuje obecnie Rosja, gdzie we wschodniej części Syberii termometry pokazały już ekstremalne wartości dochodzące do -45 stopni. Ta rozległa strefa chłodu przesuwa się na zachód i powoli osiąga rejon Uralu. Z informacji serwisu twojapogoda.pl wynika, że pod pokrywą śnieżną znajduje się już niemal 80 procent rosyjskiego terytorium. Tak potężne spadki temperatur na Syberii oraz ich wędrówka to częsty efekt działania Wyżu Syberyjskiego, czyli ogromnego układu wysokiego ciśnienia powstającego nad azjatycką częścią kraju. Ten silny antycyklon skutecznie zatrzymuje napływ cieplejszych mas, wytwarzając jednocześnie bardzo mroźne oraz suche powietrze zdolne do przemieszczania się na zachód. Układ ten odpowiada za generowanie siarczystego mrozu, który regularnie uderza w tamten region świata, a niekiedy dociera także nad Europę, powodując wyraźne ochłodzenie.

Zimowa aura systematycznie zbliża się również do naszych granic. Eksperci pogodowi określili już termin, w którym Polska doświadczy pierwszego w tym roku uderzenia zimy.

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Kiedy spadnie śnieg w Polsce? Prognoza pogody IMGW na koniec listopada

Nasz kraj wkracza w fazę wyjątkowo niestabilnej i dynamicznej aury, która zacznie się od uciążliwych porywów wiatru. Podmuchy będą przybierać na sile już od czwartku, 19 listopada, a w następnych dobach dołączy do nich wyraźny spadek temperatury. Synoptycy IMGW zapowiadają kilkudniowy okres wietrznej i deszczowej pogody, po którym nastąpi znaczne ochłodzenie. Na piątek, 20 listopada, dla północnego wschodu oraz Sudetów prognozowany jest deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Z kolei w weekend, 21 i 22 listopada, pojawi się mróz, który nocami na wschodzie Polski obniży wskazania termometrów do -2 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatury wzrosną do około 8 stopni na południowym wschodzie i zaledwie 1 stopnia przy wschodniej granicy. Kolejne dni przyniosą jeszcze ostrzejszą aurę, a według modeli meteorologicznych między 24 a 26 listopada przez Polskę przejdzie pierwszy poważny atak zimy. Część prognoz zakłada, że opady śniegu obejmą większość kraju i utworzą kilkunastocentymetrową pokrywę, a najbardziej mroźne scenariusze mówią o spadkach do -10 stopni Celsjusza. Choć główne modele numeryczne różnią się detalami, zgodnie zapowiadają silne ochłodzenie w swoich najnowszych wyliczeniach.

• Najbardziej surowy wariant przedstawia amerykański model GFS, który na 27 i 28 listopada prognozuje przejście dwóch bardzo aktywnych frontów śnieżnych. Pierwsze uderzenie śnieżyc objęłoby obszar od Dolnego Śląska i Wielkopolski po Mazowsze, natomiast drugie przesunęłoby się nad Lubelszczyznę i Małopolskę. Wyliczenia te zakładają, że w miejscach rozpogodzeń oraz przy gruncie temperatura spadnie lokalnie od -11 do -15 stopni Celsjusza, a w górskich kotlinach osiągnie nawet -18 stopni.

• Łagodniejszy scenariusz dla obszarów nizinnych zakłada europejski model ECMWF. Wskazuje on jednak na ogromne śnieżyce w pasmach górskich i podgórskich, w tym w Sudetach, gdzie grubość pokrywy śnieżnej może powiększyć się o kilkadziesiąt centymetrów.

Prognozy wskazują, że po 22 listopada w Polsce zacznie się zima termiczna, co oznacza utrzymywanie się ujemnych temperatur w wielu regionach nawet w godzinach dziennych. Zmotoryzowani muszą bezwzględnie zmienić opony przed nadchodzącym weekendem, ponieważ gwałtowne pogorszenie pogody wywoła trudne warunki na drogach i paraliżujące oblodzenia.

Chociaż przytoczone wyliczenia mają charakter długoterminowy, wszystkie dane zwiastują nadejście pierwszego poważnego ataku zimy w tym roku jeszcze pod koniec listopada.