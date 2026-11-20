• Przełom 2026 i 2027 roku w kalendarzu to szansa na wyjątkowo długą przerwę od pracy.

• Biorąc jedynie 7 dni urlopu w okresie Bożego Narodzenia, Nowego Roku i święta Trzech Króli, można zyskać łącznie aż 18 dni wypoczynku.

• Warto już teraz sprawdzić układ dni w kalendarzu, aby jak najlepiej zaplanować zimowy urlop i wydłużyć czas relaksu.

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Długi weekend w styczniu 2027 roku. Jak zaplanować urlop na przełomie roku?

Przełom 2026 i 2027 roku układa się w kalendarzu niezwykle pomyślnie, co pozwala na zorganizowanie ponad dwutygodniowego wypoczynku. W 2026 roku Wigilia przypada w czwartek, a pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia wypadają odpowiednio w piątek oraz sobotę. Zgodnie z polskim prawem pracy za święto przypadające w sobotę osobom zatrudnionym na etacie należy się dodatkowy dzień wolny. Administracja państwowa odbierze go w poniedziałek, 28 grudnia, na co zdecydowało się również wielu prywatnych przedsiębiorców. Dzięki temu świąteczna przerwa potrwa aż 5 dni. Bardzo podobnie sytuacja wygląda w kolejny weekend, ponieważ sylwester wypada w czwartek, a Nowy Rok w piątek. Wypisując zaledwie trzy dni urlopu na 29, 30 i 31 grudnia, pracownicy zyskają łącznie 11 dni wolnego.

Równie korzystnie dla zatrudnionych prezentują się pierwsze dni stycznia 2027 roku. Przypadające 6 stycznia święto Trzech Króli wypada dokładnie w środku tygodnia, czyli w środę. Dobranie dwóch dni urlopu w poniedziałek i wtorek albo w czwartek i piątek pozwoli na stworzenie pięciodniowego długiego weekendu. Z kolei decyzja o wzięciu 4 dni wolnego przed i po tym święcie wydłuży czas bez pracy do aż 9 dni. Skumulowanie całego okresu świąteczno-noworocznego sprawia, że przy wykorzystaniu tylko 7 dni z puli urlopowej można cieszyć się nieprzerwanym, 18-dniowym wypoczynkiem.

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Długie weekendy w 2027 roku. Kalendarz dni wolnych i planowanie urlopu

Poniżej przedstawiamy sprawdzone sposoby na to, jak zyskać maksymalnie dużo wolnego czasu przy wykorzystaniu minimalnej liczby dni urlopowych w 2027 roku.

• Święto Trzech Króli w styczniu (6 dni wypoczynku kosztem 2 dni urlopu). Nowy Rok przypada w piątek, a uroczystość Trzech Króli w środę. Złożenie wniosku urlopowego na poniedziałek i wtorek, czyli 4 i 5 stycznia, pozwoli na 6 dni nieprzerwanego relaksu.

• Wielkanoc (3 dni bez pracy). Standardowa przerwa świąteczna potrwa od soboty 27 marca do poniedziałku 29 marca i nie wymaga wykorzystywania własnej puli urlopowej.

• Majówka (4 dni wolnego bez brania urlopu). Święto Pracy 1 maja wypada w sobotę, co zobowiązuje pracodawcę do oddania pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Wyznaczenie go na wtorek 4 maja, w połączeniu z wolnym poniedziałkiem 3 maja, zagwarantuje czterodniowy weekend od 1 do 4 maja bez konieczności wypisywania wniosku urlopowego.

• Boże Ciało (4 dni odpoczynku za 1 dzień urlopu). Ta uroczystość tradycyjnie przypada w czwartek, który w 2027 roku wypada 27 maja. Wystarczy dobrać jeden dzień urlopu w piątek 28 maja, aby zyskać czterodniową przerwę pod koniec miesiąca.

• Wszystkich Świętych (3 dni wolnego). Poniedziałkowy termin 1 listopada automatycznie wydłuża weekend, który rozpocznie się już 30 października, bez konieczności brania urlopu.

• Narodowe Święto Niepodległości (4 dni relaksu kosztem 1 dnia urlopu). W tym układzie kalendarza 11 listopada przypada w czwartek. Wypisanie urlopu na piątek 12 listopada zapewni pracownikom kolejny czterodniowy weekend w okresie jesiennym.

• Boże Narodzenie i Nowy Rok (aż 10 dni odpoczynku za 5 dni urlopu). Wigilia 24 grudnia wypada w piątek, natomiast za pierwszy dzień świąt w sobotę 25 grudnia pracodawca wyznaczy dodatkowy dzień wolny, przykładowo w poniedziałek 27 grudnia. Wykorzystanie urlopu w dniach 28, 29, 30 i 31 grudnia pozwoli na nieprzerwany wypoczynek od Wigilii aż do niedzieli 2 stycznia 2028 roku.