Wiktoria Dąbrowska zajęła trzecie miejsce na dystansie 1000 metrów w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Obihiro. W ten sposób 20-letnia reprezentantka Polski powtórzyła swój wynik sprzed tygodnia z Pekinu, gdzie odbyła się inauguracja cyklu.

Podczas zawodów w Japonii polska zawodniczka uzyskała czas 1.14,80, co jest jej nowym rekordem życiowym na tym dystansie. Lepsze od niej okazały się jedynie reprezentantki Holandii – Angel Daleman z czasem 1.13,70 oraz Isabel Grevelt, która osiągnęła wynik 1.14,66.

Druga z Polek startujących na dystansie 1000 metrów, Karolina Bosiek, zajęła 15. pozycję, uzyskując czas 1.16,96. Dąbrowska po dwóch startach zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji pucharowej na tym dystansie. Liderką pozostaje Daleman, która wygrała oba dotychczasowe biegi.

Rywalizacja mężczyzn na 1000 metrów

W rywalizacji mężczyzn na tym samym dystansie Damian Żurek uplasował się na piątej pozycji z czasem 1.08,02. Do miejsca na podium zabrakło mu zaledwie 0,13 sekundy.

Marek Kania z czasem 1.09,05 zajął 12. miejsce. Bieg wygrał Chińczyk Ziwen Lian, uzyskując wynik 1.07,48.

Warto przypomnieć, że w debiucie w Pucharze Świata w stolicy Chin Dąbrowska zajęła również czwarte miejsce na dystansie 500 metrów. W piątek w Obihiro zaplanowano jeszcze rywalizację kobiet na 3000 metrów oraz mężczyzn na 5000 metrów. Zawody potrwają do niedzieli.