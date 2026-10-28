Tak się zmieniła Ala Tracz! Po malutkiej blondyneczce nie ma śladu. Dalej śpiewa jak anioł!

Ala Tracz zachwyciła w "The Voice Kids"

Kariera Ali Tracz nabrała rozpędu dzięki udziałowi w 3. edycji programu "The Voice Kids". Maleńka blondyneczka pojawiła się na scenie jako kilkuletnia blondynka i zaśpiewała jak anioł! Ala zaśpiewała wtedy "I'll Be There" i oszołomiła jury. Od tego momentu ma ogromne grono wiernych fanów - dziś to prawie 100 tys. obserwatorów na Instagramie

Ala w programie trafiła pod skrzydła Dawida Kwiatkowskiego. Choć nie wygrała programu, zdobyła rozpoznawalność i otworzyła sobie drogę do kolejnych muzycznych występów. Wkrótce czekało ją wyzwanie, o którym marzy wielu młodych artystów.

Ala Tracz na Eurowizji Junior

W 2020 r. Ala Tracz wystąpiła na Eurowizji Junior, reprezentując Polskę z piosenką "I'll Be Standing". Miała wówczas zaledwie 10 lat! Na konkursowej scenie zaprezentowała się w czerwonej sukieneczce i finalnie zajęła 9. miejsce.

W tamtym czasie polscy fani liczyli na kolejny sukces po zwycięstwach Roksany Węgiel i Viki Gabor. Tym razem nie udało się powtórzyć ich osiągnięć, ale udział w konkursie był ważnym doświadczeniem w życiu młodziutkiej wokalistki.

Po Eurowizji Junior Ala Tracz pojawiała się również w programach TVP. Występowała między innymi ze swoją siostrą Olą, z którą nagrała świąteczny utwór. W grudniu 2020 r. zaśpiewała także podczas koncertu mikołajkowego "Uwierz w Mikołaja", wykonując polską wersję przeboju Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You".

Metamorfoza Ali Tracz

Już pod koniec 2020 r. młoda piosenkarka zaskoczyła zmianą wizerunku. Wówczas zdecydowała się mocno skrócić włosy, a jej nowa fryzura mocno różniła się od uczesania z długich włosów. Zmienił się również jej sceniczny styl.

Od tamtego czasu minęło kilka lat, a Ala Tracz zdążyła dorosnąć. Dziewczynka, którą publiczność poznała w muzycznym talent show dziś nadal nagrywa piosenki, a jej melodyjny głos świetnie sprawdza się w jazzującym repertuarze. Ala wróciła także do długich włosów!

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