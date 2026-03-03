Iga Świątek poznała datę pierwszego meczu. Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość

Spis treści Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek w Indian Wells 2026?

Kalifornijski kompleks na pustyni, często nazywany "tenisowym rajem", to miejsce, w którym raszynianka czuje się wyśmienicie. Iga Świątek triumfowała w tej imprezie w 2022 oraz 2024 roku, natomiast w edycjach 2023 i 2025 kończyła udział na etapie półfinału. Mimo że w ubiegłym sezonie organizatorzy zdecydowali się na przyspieszenie nawierzchni, specyficzny klimat i wysoki kozioł piłki wciąż sprzyjają stylowi naszej reprezentantki. W zeszłym roku jej drogę do finału zamknęła Mirra Andriejewa, wygrywając trzysetowy bój w 1/2 finału.

W nocy z poniedziałku na wtorek odbyła się ceremonia losowania drabinki głównej. Wiceliderka rankingu rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, gdzie po drugiej stronie siatki stanie Francesca Jones albo zawodniczka z eliminacji. Dalsza faza turnieju zapowiada się niezwykle wymagająco, ponieważ w trzeciej rundzie może czekać Maria Sakkari, z którą Polka niedawno przegrała w Dausze. Potencjalne starcia w kolejnych etapach to mecze z Karoliną Muchovą czy Qinwen Zheng, a w tej samej połówce drabinki znalazła się groźna Jelena Rybakina. Kluczem do sukcesu będzie dyspozycja mentalna i fizyczna naszej gwiazdy.

Sympatycy tenisa będą musieli chwilę poczekać na występ wiceliderki światowego rankingu. Organizatorzy potwierdzili, że Iga Świątek rozegra swój pierwszy mecz w sobotę 7 marca. Wynika to z harmonogramu gier, który dzieli drabinkę kobiet na dwie części. Zanim na kort wyjdzie faworytka, w czwartek swoje spotkania pierwszej rundy rozegrają inne Polki – Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Wszystkie mecze turnieju można śledzić na antenie stacji Canal+ Sport 2.

Zanim jednak rozpocznie się gra o punkty do rankingu, kibiców czekają emocje w turnieju pokazowym. W nocy z wtorku na środę o godzinie 4:00 czasu polskiego Iga Świątek wystąpi w imprezie Tie Break Tens. Jej partnerem w grze mieszanej będzie Casper Ruud. Ten duet ma już za sobą wspólne sukcesy, gdyż podczas ostatniego US Open stworzyli zabójczą mieszankę dochodząc do finału rozgrywek miksta.

