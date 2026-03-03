Trzaskowski wrócił do słów Tuska o Murańskim. Wymowna ocena po miesiącach

Słowa Donalda Tuska o „znanej postaci”, czyli Jacku Murańskim, na stałe zapisały się w historii polskiej polityki.

Rafał Trzaskowski ostatecznie musiał uznać wyższość Karola Nawrockiego i nie wprowadził się do Pałacu Prezydenckiego.

Eksperci wielokrotnie sugerowali, że „niedźwiedzia przysługa” premiera mogła zaważyć na wyniku wyborów.

Po wielu miesiącach milczenia niedoszły prezydent skomentował zachowanie lidera swojego obozu.

Trzaskowski u Żurnalisty. Wraca temat Murańskiego

Minęło już dziewięć miesięcy od momentu, gdy Polacy wybrali głowę państwa. Kurz po wyborczej porażce z Karolem Nawrockim opadł na tyle, że Rafał Trzaskowski zdecydował się na szczerą rozmowę w popularnym podcaście "Żurnalisty". W trakcie obszernego wywiadu nie mogło zabraknąć pytań o finisz kampanii, który według wielu analityków był obarczony poważnymi błędami. Głównym punktem odniesienia stała się głośna wypowiedź Donalda Tuska, w której premier powołał się na Jacka Murańskiego – aktora i kontrowersyjnego zawodnika freak-fightowych federacji takich jak FAME MMA, Prime MMA czy CLOUT MMA.

Prezydent Warszawy postanowił osobiście ustosunkować się do tamtej specyficznej „pomocy” ze strony szefa rządu.

- To jest tak, że każdemu towarzyszą olbrzymie emocje, bo te wybory miały olbrzymią stawkę, w związku z tym każdy próbował się włączyć, jak mógł, i pomagać. To nie jest też tak, że wszystko jest rozpisane na role, i że idealnie przygotowane i tak dalej, tylko w tym ostatnim tygodniu towarzyszyła nam taka masa emocji, że każdy próbował wspomóc kampanię tak jak umiał, a nie każdy jakby miał na to dobry pomysł - powiedział ostatni kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta u "Żurnalisty".

Ostatni fragment wypowiedzi byłego kandydata na prezydenta brzmi wyjątkowo wymownie. Rafał Trzaskowski dał do zrozumienia, że choć intencje były dobre, to Donald Tusk niekoniecznie miał trafiony pomysł na wsparcie kampanii w jej kluczowym momencie. Czy ta niefortunna wypowiedź rzeczywiście przesądziła o wyniku wyborczym? To pytanie wciąż pozostaje otwarte.