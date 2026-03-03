Sara James o plotkach na temat ślubu Viki Gabor. Wymowna reakcja wokalistki

Plotki o ślubie Viki Gabor. Sara James zabrała głos

Od dłuższego czasu w mediach krążą spekulacje dotyczące rzekomych planów matrymonialnych Viki Gabor. Młoda artystka nie ukrywa, że myśli o swojej przyszłości bardzo poważnie, co wywołuje gorące dyskusje wśród internautów i fanów. Wiele osób zastanawia się, jak na te rewelacje zapatrują się inne nastoletnie gwiazdy polskiej sceny muzycznej. O komentarz w tej sprawie poproszono Sarę James, która jest zaledwie rok młodsza od Gabor i doskonale zna realia dorastania w blasku fleszy.

Sara James o decyzjach Viki Gabor. Stanowcza odpowiedź

Dziennikarka "Super Expressu" zapytała wprost, co finalistka "America's Got Talent" sądzi o doniesieniach na temat zamążpójścia koleżanki po fachu. Reakcja wokalistki była natychmiastowa i bardzo konkretna. Sara James wyraźnie dała do zrozumienia, że nie zamierza wchodzić w rolę sędziego cudzych decyzji życiowych.

„Nie wiem. Ja myślę, że w ogóle... dlaczego miałabym się też wypowiadać? To jest totalnie nie moje życie i dziewczyny też się nie wypowiadają na temat mojego. Więc uważam, że każdy niech robi, co chce. Jeśli kogoś kocha, to fantastycznie i thats it” - mówi nam Sara James.

Wypowiedź nastolatki cechowała duża dojrzałość. Zamiast wdawać się w spekulacje, piosenkarka postawiła granicę, podkreślając szacunek do prywatności innych osób. Takie podejście, stroniące od sensacji, jest rzadkością w świecie show-biznesu, gdzie każde słowo jest skrupulatnie analizowane. Na koniec rozmowy z dziennikarką Julitą Buczek, Sara została dopytana, czy życzy Viki powodzenia na nowej drodze życia.

„Zdecydowanie i życzę wszystkim szczęścia. To jest chyba najważniejsze w życiu!” - mówi "Super Expressowi" Sara James.

