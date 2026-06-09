Aktor znany z serialu "Komisarz Alex" zdecydował się na coming out. Przez lata żył w ukryciu

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-09 10:45

Maciej Grubich, którego widzowie kojarzą z takich produkcji jak "Komisarz Alex" i "Udar", oficjalnie ujawnił swoją orientację seksualną. W szczerym wywiadzie dla magazynu "Replika" przyznał, że przez długi czas mierzył się z "wiecznie niewypowiedzianym wstydzie". Jego decyzja o stanięciu w prawdzie wywołała ogromny entuzjazm i solidarność ze strony użytkowników sieci.

Maciej Grubich

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Autor: Maciej Grubich/ Facebook

Maciej Grubich oficjalnie ogłasza coming out!

Niedawno na bardzo prywatne wyznanie zdobył się 34-letni Patryk Pniewski, co było szeroko komentowane w polskim środowisku rozrywkowym. Artysta, kojarzony z ról w "Pierwszej miłości", "Barwach szczęścia" i "Zakochanych po uszy", był gościem podcastu Amy Siekluckiej, gdzie bez ogródek mówił o własnej orientacji seksualnej i towarzyszącym mu niegdyś poczuciu inności. Obecnie deklaruje wprost, że jest gotowy na uczucie bez względu na płeć partnera. „Nie chcę się wstydzić bycia sobą, bo każdy ma prawo kochać - powiedział aktor w podcaście.”

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W jego ślady poszedł właśnie 33-letni Maciej Grubich, kolejny reprezentant aktorskiego świata. Artysta to wychowanek krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych na Wydziale Aktorskim. Swoją karierę od 2018 roku rozwijał na deskach lubelskiego Teatru im. Juliusza Osterwy. Szerszej publiczności dał się poznać za sprawą takich telewizyjnych hitów jak "Komisarz Alex", "Zieja" oraz "Udar". Ponadto mężczyzna odnosił sukcesy w modelingu, pracując dla tak prestiżowych domów mody jak Marc Jacobs, Balenciaga czy Balmain.

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Maciej Grubich szczerze o okresie dojrzewania i życiu w ukryciu

Na łamach popularnego magazynu "Replika" ukazał się wywiad, w którym Maciej Grubich opowiada o swoim coming oucie. Tym krokiem zasilił on grono innych twórców decydujących się na publiczne określenie swojej tożsamości, wśród których znajdują się między innymi Sylwia Chutnik, Tytus Skiba, Greta Burzyńska, Klaudia Janas oraz Maciej Szczygieł.

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Podczas rozmowy przeprowadzonej przez Dawida Dudko, gwiazdor wspominał czas swojego dorastania w realiach lat 90. oraz długi proces prowadzący do ujawnienia prawdy o sobie. Z rozbrajającą szczerością przyznał, że przez lata gnębiło go dojmujące poczucie wstydu, a brak akceptacji sprawiał, że czuł się zagubiony. „Przez większość dotychczasowego życia towarzyszył mi wiecznie niewypowiedziany wstyd, z którym nie bardzo wiedziałem, co zrobić - powiedział Grubich.”

W wywiadzie nie zabrakło również wątków dotyczących uprzedzeń i homofobicznych postaw obecnych w środowisku artystycznym, a także jego indywidualnego podejścia do mody i wizerunku. To bardzo osobiste wyznanie Macieja Grubicha spotkało się z niezwykle ciepłym i wspierającym przyjęciem w przestrzeni internetowej, gdzie fani nie szczędzili mu słów otuchy.

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