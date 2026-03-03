Agnieszka Włodarczyk przekonuje, że w Dubaju jest spokojnie! Ale mówi o plecaku ewakuacyjnym

Odtwórczyni głównej roli w kultowym filmie "Sara" od dłuższego czasu buduje swoją codzienność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Agnieszka Włodarczyk, bo o niej mowa, zazwyczaj dzieli się w sieci urokami życia w luksusowym kurorcie, publikując zdjęcia plaż i nowoczesnej architektury. Sielankowy obraz został jednak zaburzony przez doniesienia o wymianie ognia między siłami amerykańskimi i izraelskimi a stroną irańską, przez co ucierpiał Dubaj. Eskalacja napięcia w regionie sprawiła, że celebrytka postanowiła odnieść się do niepokojących wieści.

Agnieszka Włodarczyk uspokaja fanów

Obserwatorzy aktorki, zaniepokojeni doniesieniami medialnymi, zasypali ją pytaniami o bezpieczeństwo jej rodziny. Włodarczyk zareagowała błyskawicznie, nagrywając relację, która miała na celu studzenie emocji. Zapewniła, że na ulicach miasta nie widać paniki, a organizacja życia codziennego przebiega bez zakłóceń. Według niej rzeczywistość na miejscu drastycznie różni się od dramatycznych scen pokazywanych w serwisach informacyjnych.

Powiem wam, że tutaj wszystko prowadzone jest bardzo odpowiedzialnie, z ogromną uważnością na ludzi. Dzięki temu mamy też zaufanie do tego. Bardzo was proszę, nie nakręcajcie się nagłówkami, bo to niczego dobrego nie przynosi. Warto też pamiętać o tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mają jeden z najbardziej zaawansowanych systemów obrony na świecie. Także wszystko tutaj funkcjonuje normalnie, ludzie są spokojni. Bardzo dziękuję wam za wszystkie wiadomości. Nie jestem w stanie wszystkim odpisywać, dlatego wrzucam wam taką małą informację - opowiadała aktorka w sieci.

Mimo uspokajającego tonu gwiazda nie bagatelizuje zagrożenia i trzyma rękę na pulsie. Jako matka priorytetowo traktuje dobro swoich bliskich, dlatego na bieżąco monitoruje komunikaty służb. Włodarczyk zaapelowała do internautów o zachowanie zimnej krwi, jednocześnie zdradzając, że podjęła konkretne kroki na wypadek pogorszenia się sytuacji. W domu aktorki przygotowano zapasy wody i żywności na czarną godzinę.

Pro­szę was, prze­stań­cie pa­ni­ko­wać, bo to złe emo­cje, a ja ich nie po­trze­bu­ję. Tu, gdzie je­ste­śmy, jest ok. Za­bez­pie­czy­li­śmy się w pod­sta­wo­we rze­czy do pi­cia, je­dze­nia i ja z Mi­la­nem idę do do­mu. Na mie­ście bar­dziej pu­sto niż wczo­raj, mo­że ze wzglę­du na nie­dzie­lę, a mo­że nie. Ale sta­raj­my się za­cho­wać spo­kój. Zo­sta­li­śmy powiadomie­ni, do­kąd iść, gdy bę­dzie sy­gnał alar­mo­wy. Ple­cak ewa­ku­acyj­ny spa­ko­wa­ny, ale sta­ra­my się nor­mal­nie funk­cjo­no­wać - informowała Włodarczyk w sieci.

Komunikat MSZ w sprawie podróży do Emiratów

Choć relacje celebrytów mieszkających w ZEA mogą napawać optymizmem, oficjalne stanowisko polskich władz jest znacznie bardziej powściągliwe. Osoby planujące urlop w tym regionie powinny zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało jasną rekomendację, odradzającą wyjazdy do tego kraju. Resort zwraca uwagę na dynamicznie zmieniającą się sytuację militarną w tej części świata.

Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta - przypomina MSZ na stronie gov.pl.

