Liga Narodów siatkarzy. Czy Polacy utrzymają wysokie miejsce na podium?

Japonia dominuje w Lidze Narodów

Japońscy zawodnicy pokonali w Osace reprezentację Włoch wynikiem 3:2, odnosząc tym samym swoje dziewiąte zwycięstwo. Azjatycka drużyna jako jedyna pozostaje bez porażki w trwających obecnie zmaganiach. Z kolei Polacy udanie zainaugurowali zmagania podczas turnieju w amerykańskim Chicago, gdzie wygrali z drużyną Bułgarii 3:0.

Dzięki triumfowi bez straty żadnego seta polska drużyna umocniła się w czołówce i zajmuje obecnie bardzo dobre, drugie miejsce w klasyfikacji. Biało-czerwoni mogą jednak dość szybko spaść na trzecią pozycję w ogólnej tabeli. Wszystko to zależy od ostatecznego wyniku zaplanowanego na ten czas spotkania pomiędzy ekipami Stanów Zjednoczonych oraz Chin.

Kto awansuje do turnieju w Ningbo?

W nadchodzących dniach polską kadrę narodową czekają kolejne i niezwykle wymagające sprawdziany w fazie grupowej. Polscy siatkarze bezpośrednio zmierzą się z potęgami takimi jak Brazylia, Francja oraz Stany Zjednoczone. Rozstrzygnięcia w tych spotkaniach będą miały kluczowy wpływ na to, czy drużyna utrzyma swoją pozycję w ścisłej czołówce przed najważniejszym etapem rywalizacji.

Decydujący turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia w chińskim mieście Ningbo, już po raz drugi z rzędu w tej samej lokalizacji. Awans do tej decydującej fazy rozgrywek uzyska siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów z fazy grupowej. Grono uczestników uzupełni dodatkowo zespół gospodarzy całego wydarzenia.