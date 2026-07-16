Marek Lebiedziński nowym trenerem koszykarek z Lublina. Dlaczego zwolniono jego poprzednika?

Nowy szkoleniowiec obejmuje zespół w Lublinie

Czterdziestodwuletni szkoleniowiec oficjalnie objął stanowisko pierwszego trenera koszykarek Lotto AZS UMCS Lublin. Mężczyzna pracuje w lubelskim klubie nieprzerwanie od sześciu lat. Wcześniej pełnił funkcję asystenta, współpracując najpierw z Krzysztofem Szewczykiem, a następnie z Karolem Kowalewskim. Równolegle odpowiadał za rozwój klubowej akademii, która zajmuje się szkoleniem młodzieży. Jako członek sztabu pierwszej drużyny przyczynił się do zdobycia dwóch mistrzostw i jednego wicemistrzostwa Polski.

W minionym sezonie lubelski zespół zaprezentował się znakomicie i dotarł aż do ćwierćfinału Pucharu Europy. Przed rozpoczęciem pracy w Lublinie, nowy trener zdobywał cenne doświadczenie w ekstraklasie. W sezonie 2016/2017 prowadził jako główny szkoleniowiec drużynę VBW Gdynia. W kolejnych dwóch latach kierował z kolei zespołem Enea AZS Poznań. Działał również bardzo aktywnie w strukturach młodzieżowych reprezentacji narodowych naszego kraju.

- Mam świadomość odpowiedzialności, jaka wiąże się z tą rolą. Obecnie koncentruję się na pozyskaniu zawodniczek do zespołu w ramach możliwości finansowych, a budżet mamy relatywnie mniejszy niż rok temu. O konkretnych celach na najbliższy sezon będę mógł powiedzieć, kiedy uda nam się stworzyć kompletny zespół i będziemy też wiedzieć, jakimi argumentami dysponują inne drużyny - powiedział klubowym mediom Lebiedziński.

Dlaczego zwolniono Karola Kowalewskiego?

Zmiana na stanowisku trenerskim bezpośrednio wynika z niedawnego rozwiązania kontraktu z dotychczasowym szkoleniowcem. Głównym powodem rozstania z Karolem Kowalewskim był rozpad dotychczasowej kadry zespołu. Obecnie mistrzowska drużyna znajduje się w fazie gruntownej przebudowy przed nadchodzącymi rozgrywkami. Do tej pory jedyną zawodniczką z oficjalnie podpisanym kontraktem jest rozgrywająca Aleksandra Wojtala. Władze klubu musiały zatem podjąć stanowcze kroki w celu opanowania trudnej sytuacji kadrowej.

Zarząd lubelskiego klubu postanowił obdarzyć nowego trenera bardzo dużym kredytem zaufania. Z nowym szkoleniowcem została zawarta długoterminowa, trzyletnia umowa. Czeka go teraz niezwykle trudne wyzwanie, ponieważ w nadchodzącej edycji rozgrywek drużyna będzie reprezentować Polskę na najwyższym szczeblu międzynarodowym. Koszykarki Lotto AZS UMCS Lublin wystąpią w elitarnych zmaganiach europejskiej Euroligi. Czas pokaże, czy odmieniony sztab zdoła szybko zbudować wysoce konkurencyjny skład.