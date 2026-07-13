Lubisz lawendę? Pepco stworzyło specjalną kolekcję do domu! Świece, pościele i akcesoria w świetnych cenach

Jedna z popularnych sieci handlowych zaprezentowała nową kolekcję artykułów do domu, charakteryzującą się spójnym, relaksującym motywem inspirowanym naturą i spokojnym stylem.

Asortyment obejmuje szeroki wachlarz artykułów dekoracyjnych i użytkowych przeznaczonych do różnych pomieszczeń, które wspólnie przyczyniają się do stworzenia przytulnego i harmonijnego nastroju w całym mieszkaniu.

Elementy kolekcji wyróżniają się delikatną kolorystyką i subtelnymi wzorami, a ich przystępna cena sprawia, że odświeżenie wnętrza staje się dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Ze względu na połączenie atrakcyjnego wyglądu z korzystną ceną, tego typu tematyczne linie produktów często cieszą się dużym zainteresowaniem i mogą szybko znikać z oferty.

Nowa kolekcja Pepco została utrzymana w jasnej, sielankowej kolorystyce. Dominują odcienie bieli, kremu, pastelowego fioletu i zieleni, dzięki czemu dodatki wyglądają lekko i świeżo. To propozycja idealna na lato, ale wiele elementów sprawdzi się również przez cały rok. W kolekcji znajdziemy zarówno dekoracje do salonu i sypialni, jak i praktyczne akcesoria do kuchni czy łazienki. Wszystko utrzymane jest w jednym, spójnym stylu, więc bez problemu można stworzyć harmonijną aranżację całego mieszkania.

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Pepco - nowa kolekcja

Jednym z najmocniejszych punktów kolekcji są świece i dekoracyjne dodatki z lawendowym motywem. To właśnie one sprawiają, że wnętrze staje się bardziej przytulne i relaksujące. W Pepco można znaleźć między innymi:

świece w szkle z lawendowym motywem,

świeczniki i drobne dekoracje,

obrazy i ramki z kwiatowymi wzorami,

wazony, osłonki na doniczki i ozdobne pojemniki,

lawendowe wianki na drzwi.

To dodatki, które świetnie sprawdzą się w salonie, sypialni, przedpokoju, a nawet na balkonie czy tarasie.

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Pepco - lawenda

Dużą uwagę przyciągają również tekstylia. W kolekcji pojawiły się komplety pościeli z delikatnym lawendowym wzorem, koce, poduszki dekoracyjne oraz narzuty. Dzięki jasnym kolorom i subtelnym printom sypialnia od razu zyskuje bardziej spokojny, wakacyjny charakter. To świetna opcja dla osób, które chcą odświeżyć wnętrze bez dużego remontu i bez wydawania fortuny.

Pepco pomyślało również o kuchni. W kolekcji można znaleźć ręczniki, podkładki, serwetki, talerze, miseczki i inne drobne akcesoria z lawendowym motywem. Takie dodatki sprawiają, że nawet zwykły stół wygląda bardziej elegancko i przytulnie. To prosty sposób, by wprowadzić do domu odrobinę letniego, prowansalskiego klimatu.

Jak na Pepco przystało, ceny są bardzo przystępne. W kolekcji można znaleźć drobne dekoracje już za około 10–20 zł, a większe elementy, takie jak pościele czy dekoracyjne dodatki, również kosztują znacznie mniej niż podobne produkty w wielu innych sklepach. To sprawia, że można kupić kilka pasujących do siebie elementów i stworzyć spójną aranżację bez dużego obciążania budżetu.

Tematyczne kolekcje Pepco często cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza gdy łączą modny wygląd z niską ceną. Lawendowa seria ma wszystko, czego oczekują klienci: jest kobieca, przytulna, elegancka i bardzo letnia.