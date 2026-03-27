Maciej Pela szczerze o życiu po rozwodzie z Kaczorowską. Wyznał, z czym ma największy problem

Życie Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej po rozwodzie

W październiku 2024 roku Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska poinformowali o zakończeniu swojego związku. Obecnie są już po rozwodzie i każde z nich układa sobie życie na własnych zasadach. Aktorka związała się z Marcinem Rogacewiczem, tworząc z nim patchworkową rodzinę. Z kolei Pela angażuje się w pracę zawodową oraz wychowywanie dzieci, stawiając czoła codzienności, w której wiele obowiązków spoczywa tylko na jego barkach.

Kaczorowska i Pela mają dwie córki: Emilię i Gabrielę. Byli małżonkowie dzielą się opieką nad dziećmi, starając się zorganizować życie tak, by dziewczynki jak najmniej odczuły skutki rozstania rodziców. Wymaga to od nich dużej elastyczności i świetnej organizacji, zwłaszcza gdy obowiązki zawodowe kolidują z grafikiem rodzinnym.

W jednej z ostatnich rozmów Maciej Pela przyznał, że obecna sytuacja stanowi dla niego duże wyzwanie, ponieważ na co dzień brakuje mu wsparcia bliskich osób na miejscu.

Maciej Pela mówi o łączeniu pracy z ojcostwem

Tancerz w najnowszym wywiadzie otwarcie opowiedział o trudnościach, z którymi się zmaga w nowej rzeczywistości.

Największym wyzwaniem dla mnie jest zorganizowanie tego czasu tak, aby móc realizować się zawodowo i poświęcać czas córkom. W Warszawie jestem praktycznie sam, nie mam partnerki, z którą tworzyłbym patchworkową rodzinę i dzięki temu wygospodarował trochę czasu po południu, a dziadkowie mieszkają wiele kilometrów stąd

– powiedział Pela w wywiadzie dla dziennika "Fakt".

Z wypowiedzi tancerza nie wynika, że chce z siebie robić bohatera. Jest to po prostu szczere przyznanie, że samodzielne radzenie sobie z codziennością bywa wyczerpujące. Kiedy wszystkie obowiązki spadają na jedną osobę, nawet drobne sprawy, takie jak odbieranie dzieci czy dopasowanie terminów zawodowych, wymagają starannego planowania.

Sonda Agnieszka Kaczorowska czy Maciej Pela. Kogo wybierasz? Agnieszkę Macieja Oboje lubię Żadnego z nich