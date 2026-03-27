Maciej Pela szczerze o życiu po rozwodzie z Kaczorowską. Wyznał, z czym ma największy problem

Życie Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej po rozwodzie
W październiku 2024 roku Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska poinformowali o zakończeniu swojego związku. Obecnie są już po rozwodzie i każde z nich układa sobie życie na własnych zasadach. Aktorka związała się z Marcinem Rogacewiczem, tworząc z nim patchworkową rodzinę. Z kolei Pela angażuje się w pracę zawodową oraz wychowywanie dzieci, stawiając czoła codzienności, w której wiele obowiązków spoczywa tylko na jego barkach.
Kaczorowska i Pela mają dwie córki: Emilię i Gabrielę. Byli małżonkowie dzielą się opieką nad dziećmi, starając się zorganizować życie tak, by dziewczynki jak najmniej odczuły skutki rozstania rodziców. Wymaga to od nich dużej elastyczności i świetnej organizacji, zwłaszcza gdy obowiązki zawodowe kolidują z grafikiem rodzinnym.
W jednej z ostatnich rozmów Maciej Pela przyznał, że obecna sytuacja stanowi dla niego duże wyzwanie, ponieważ na co dzień brakuje mu wsparcia bliskich osób na miejscu.
Maciej Pela mówi o łączeniu pracy z ojcostwem
Tancerz w najnowszym wywiadzie otwarcie opowiedział o trudnościach, z którymi się zmaga w nowej rzeczywistości.
Największym wyzwaniem dla mnie jest zorganizowanie tego czasu tak, aby móc realizować się zawodowo i poświęcać czas córkom. W Warszawie jestem praktycznie sam, nie mam partnerki, z którą tworzyłbym patchworkową rodzinę i dzięki temu wygospodarował trochę czasu po południu, a dziadkowie mieszkają wiele kilometrów stąd
– powiedział Pela w wywiadzie dla dziennika "Fakt".
Z wypowiedzi tancerza nie wynika, że chce z siebie robić bohatera. Jest to po prostu szczere przyznanie, że samodzielne radzenie sobie z codziennością bywa wyczerpujące. Kiedy wszystkie obowiązki spadają na jedną osobę, nawet drobne sprawy, takie jak odbieranie dzieci czy dopasowanie terminów zawodowych, wymagają starannego planowania.