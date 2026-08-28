Legia Warszawa - Śląsk Wrocław. Wyrównanie w ostatnich minutach

Emocjonująca końcówka na stadionie

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Śląskiem Wrocław zakończył się wynikiem 1:1 (0:1). Spotkanie przyciągnęło na trybuny 27 072 kibiców, a zawody prowadził sędzia Marcin Szczerbowicz z Olsztyna. Pierwszą bramkę dla Śląska zdobył Piotr Samiec-Talar w 35. minucie z rzutu karnego. Wydawało się, że wrocławianie wywiozą z Warszawy komplet punktów.

Sytuacja zmieniła się w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Rafał Adamski strzałem głową w 90+4 minucie wyrównał stan meczu. Legia Warszawa zdołała rzutem na taśmę uratować jeden punkt, co wywołało radość wśród miejscowych kibiców.

Kartki i zmiany w obu zespołach

Podczas spotkania sędzia ukarał żółtymi kartkami Pawła Wszołka z Legii oraz Enissa Shabaniego i Michała Rosiaka ze Śląska. W zespole gospodarzy doszło do kilku ważnych zmian, m.in. na boisku pojawił się Bartosz Kapustka w 2. minucie oraz strzelec wyrównującej bramki Rafał Adamski w 77. minucie. Zmiany te miały kluczowe znaczenie dla końcowego rezultatu.

Trenerzy obu drużyn starali się reagować na wydarzenia boiskowe. W zespole Śląska Wrocław na placu gry pojawili się m.in. Jorge Yriarte i Przemysław Banaszak. Mimo prób utrzymania prowadzenia przez wrocławian, ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów.