ME siatkarek. Polki z kompletem zwycięstw przed fazą pucharową

Polki niepokonane w fazie grupowej

W Stambule i Baku zakończyły się piątkowe zmagania fazy grupowej. W decydującym starciu o pierwszą pozycję w grupie A polskie siatkarki pokonały gospodynie. Biało-czerwone wygrały 3:2 z mistrzyniami Europy z 2023 roku i dzięki temu zwycięstwu z kompletem wygranych zakończyły ten etap rywalizacji na pierwszym miejscu tabeli.

Teraz zespół prowadzony przez trenera czeka kolejne wyzwanie w fazie pucharowej. Przeciwnikiem podopiecznych Stefano Lavariniego w 1/8 finału będzie Portugalia, dla której jest to historyczny, pierwszy awans do tego etapu rozgrywek. Mecz zostanie rozegrany w najbliższy poniedziałek, również w Stambule.

Gdzie odbędą się kolejne mecze ME siatkarek?

Drabinka turniejowa dla polskiej reprezentacji rysuje się coraz wyraźniej. Jeśli Polkom uda się pokonać Portugalię w 1/8 finału, 3 września przystąpią do rywalizacji ćwierćfinałowej. Ich potencjalnym rywalem w kolejnej rundzie będzie wygrany ze spotkania Holandia - Słowenia, co zapowiada równie emocjonujące zmagania na drodze po medale.

Organizacja fazy finałowej została rozdzielona pomiędzy kilka miast. Pierwsze mecze 1/8 finału oraz dwa ćwierćfinały zorganizuje czeskie Brno. Walka o najważniejsze pozycje, czyli półfinały oraz mecze medalowe, przeniesie się z powrotem do Stambułu. Decydujące starcia o miejsca na podium zaplanowano na 5 i 6 września.