Oszustwo w Lublinie. 41-letni recydywista zatrzymany dzięki czujności sąsiada

Próba oszustwa na policjanta w Lublinie

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Lublina, gdzie sprawcy usiłowali oszukać 76-letnią kobietę. Seniorka była przekonana, że bierze udział w tajnej akcji i pomaga funkcjonariuszom w schwytaniu niebezpiecznego przestępcy. W wyniku tej manipulacji mieszkanka przygotowała znaczną sumę pieniędzy i wyrzuciła ją w siatce przez balkon. Sytuację tę zauważył sąsiad kobiety, który w tym czasie przebywał na swoim balkonie i postanowił zareagować. Mężczyzna podniósł paczkę z ziemi i osobiście odniósł ją właścicielce, co zapobiegło utracie oszczędności.

Zatrzymanie 41-latka przez lubelskich funkcjonariuszy

Podejrzany o oszustwo 41-latek udał się w umówione miejsce po odbiór siatki, jednak zamiast gotówki czekali tam na niego policjanci. Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie prowadzili w tym czasie wzmożone działania operacyjne i ustalili tożsamość sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy zorientował się, że pieniędzy nie ma w wyznaczonym miejscu. Po zebraniu materiału dowodowego policja wspólnie z prokuraturą wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd zdecydował, że 41-latek spędzi w tymczasowym areszcie najbliższe 3 miesiące.

Surowa kara za oszustwo w warunkach recydywy

Mężczyzna usłyszał zarzuty i za swoje postępowanie odpowie teraz przed sądem w warunkach recydywy. Za przestępstwo oszustwa kodeks karny przewiduje standardowo karę do 8 lat pozbawienia wolności. Jednak z uwagi na fakt, że 41-latek jest recydywistą, grozi mu zaostrzenie odpowiedzialności karnej. W takim przypadku wymiar kary może wzrosnąć nawet do 12 lat więzienia. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Źródło: Policja.pl