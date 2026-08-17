Eliminacje mistrzostw świata koszykarzy. Igor Milicić zdradza plan przygotowań

Sparingi przed ważnymi meczami eliminacji

Kadra trenowała na obiektach krakowskiego AGH. Główny nacisk położono na przygotowanie fizyczne oraz doskonalenie założeń taktycznych przed kolejnymi spotkaniami. We wtorek odbędzie się zamknięty dla publiczności sparing z reprezentacją Bułgarii.

Następnie Polacy udadzą się do Sarajewa na mecz z Bośnią i Hercegowiną. Kolejnym etapem przygotowań będzie starcie z Grecją, które zostanie rozegrane w Atenach. Sztab szkoleniowy zaplanował mecze z silnymi rywalami, aby odpowiednio przygotować zawodników do trudnych warunków.

"Wchodzimy w fazę sparingową i będziemy szlifować to, co trenowaliśmy w warunkach meczowych, co zawsze wygląda trochę inaczej niż w treningu, bo nie ma możliwości powtórzenia, poprawienia błędu" - wyjaśnił Milicić.

Braki kadrowe w polskiej drużynie narodowej

W Krakowie trenowało jedenastu zawodników, w tym dwaj synowie selekcjonera. Zgrupowanie musiał opuścić kontuzjowany skrzydłowy Miłosz Majewski. W zespole zabrakło również kluczowych graczy z lig zagranicznych, którzy nie otrzymali zgody od swoich klubów na wcześniejszy przyjazd.

Jordan Loyd ma dołączyć do drużyny na lotnisku w Stambule podczas podróży do Grecji. Andrzej Pluta i Łukasz Kolenda zagrają najwcześniej po 22 sierpnia, co stawia pod znakiem zapytania ich występ w meczu z Grecją. Trener zapowiada walkę o zmianę tej niekorzystnej sytuacji.

"W tym momencie ich nieobecność aż tak bardzo nie przeszkadza, natomiast, żeby się zgrać tak na "maksa", potrzebujemy Andrzeja Płuty, Jordana Loyda i Łukasz Kolendy. Cieszmy się, że niebawem do nas dołączą" - przyznał Milicić.

Droga Polaków na mistrzostwa w Katarze

Reprezentacja Polski potrzebuje tylko dwóch zwycięstw w drugiej fazie eliminacji. Wygrane z Izraelem, Niemcami lub Chorwacją zagwarantują awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w Katarze. Pierwsze spotkanie z Izraelem zaplanowano na 27 sierpnia w Rydze.

Pojedynek na Łotwie odbędzie się bez udziału kibiców ze względu na sytuację polityczną. Trzy dni później Polacy podejmą Niemców w trójmiejskiej Ergo Arenie. Szkoleniowiec drużyny celowo zorganizował zgrupowanie w Krakowie, bardzo ceniąc tamtejszą ciszę oraz doskonałe warunki.