Jakub "Dezydery" Stulin w "Azja Express". Dawniej znali go wszyscy, dziś wraca pod nowym pseudonimem

Od milionów na YouTubie do własnej muzyki. Kim jest Jakub Stulin?

Jakub Stulin przez lata był doskonale znany polskim internautom, choć większość z nich kojarzyła go pod zupełnie innymi pseudonimami. Od 2011 roku działał w sieci jako Czułek, Marczułek oraz Dezy, tworząc popularne treści lifestylowe i gamingowe. W szczytowym momencie jego kanał subskrybowało ponad milion osób, co czyniło go jednym z czołowych twórców swojego pokolenia. Mimo gigantycznego sukcesu, influencer postanowił zamknąć ten rozdział i całkowicie wycofać się z dotychczasowej działalności internetowej.

Powód tej życiowej rewolucji był prosty – artysta postanowił w stu procentach poświęcić się swojej największej pasji, jaką jest muzyka. Dziś tworzy na rynku pod pseudonimem Dezydery, a jego autorskie utwory łączą w sobie elementy popu, elektroniki oraz hip-hopu. Chociaż drastycznie zmienił wizerunek i artystyczną drogę, wielu dawnych widzów pozostało z nim do dziś, z uwagą śledząc jego wokalne postępy i sceniczną ewolucję.

Nowy wizerunek i wielki powrót przed kamery

Udział Jakuba Stulina w "Azja Express" to dla niego powrót przed szeroką publiczność po nieco dłuższej przerwie. Urodzony w 1996 roku muzyk przez ostatnie lata rzadko brylował na czerwonych dywanach, dlatego jego obecność na liście uczestników podróżniczego show okazała się sporym, ale bardzo pozytywnym zaskoczeniem. To dla niego idealna okazja, aby przypomnieć o sobie widzom w zupełnie nowym, niezwykle dojrzałym wydaniu.

Co ciekawe, wiele osób do niedawna zastanawiało się, pod jakim nazwiskiem artysta wystąpi w programie. Przez lata w sieci krążyła plotka, że twórca tak naprawdę nazywa się Skowron, jednak był to tylko kolejny starannie wykreowany internetowy przydomek. Telewizyjna wizytówka jednoznacznie potwierdziła, że muzyk oficjalnie przedstawia się jako Jakub Stulin. On sam zresztą otwarcie zaznacza, że w przestrzeni publicznej zależy mu przede wszystkim na rozwijaniu muzycznego projektu "Dezydery".

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Duet połączony w sieci. Dezydery i Naruciak ruszają po zwycięstwo

W programie "Azja Express" kluczem do przetrwania jest bezbłędna współpraca i wzajemne zrozumienie w wysoce stresujących sytuacjach. Jakubowi w tej niezwykłej podróży towarzyszy Adam "Naruciak" Zimmermann – jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Twórcy zapowiedzieli swój start w mediach społecznościowych z ogromnym dystansem. Żartowali, że po czternastu latach wspólnego grania przed ekranem komputera, nadeszła wreszcie pora na kooperację w prawdziwym życiu i to na innym kontynencie.

Decyzja o opuszczeniu strefy komfortu i wyruszeniu w wyczerpującą podróż to dla nich gigantyczny sprawdzian charakterów. Panowie z dnia na dzień zamienili wygodne fotele i szybki internet na wielokilometrowe marsze, brud i tropikalny upał. Fani obu twórców nie mają jednak wątpliwości, że wieloletnia, sprawdzona przyjaźń i ogromne pokłady humoru pomogą im przetrwać nawet najtrudniejsze chwile bezwzględnego wyścigu.

Gdzie i kiedy oglądać program "Azja Express" z udziałem Dezydery?

Zmagania uczestników w ósmej edycji "Azji Express" zapowiadają się niezwykle fascynująco. Tym razem bezlitosny wyścig o zwycięstwo przeniesie się w gorące rejony Indonezji, Malezji oraz futurystycznego Singapuru. Pary będą musiały przetrwać w ekstremalnych warunkach, dysponując budżetem w wysokości zaledwie jednego dolara dziennie na osobę. Czeka ich wyczerpujące poszukiwanie darmowego transportu, prośby o nocleg u obcych ludzi oraz wykonywanie misji na granicy własnej wytrzymałości.

Kibicowanie Jakubowi Stulinowi i Adamowi Zimmermannowi rozpocznie się z wielkim przytupem zaraz po wakacjach. Nowy sezon programu "Azja Express" emitowany będzie na antenie stacji TVN, w każdą sobotę o 19:45. Pierwszy odcinek, pełen wielkich emocji, potu i niespodziewanych zwrotów akcji, zadebiutuje w telewizji już 5 września.