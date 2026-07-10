Uczestnicy "The Traitors" są nie tylko w związku, ale też razem mieszkają! Maciej i Dawid o kulisach relacji

"The Traitors: Zdrajcy" w Polsce

"The Traitors. Zdrajcy" to trzymający w napięciu reality-show oparty na popularnej grze towarzyskiej Mafia. Formuła programu polega na psychologicznej rywalizacji grupy uczestników zamieszkujących wspólny zamek. Prowadząca, w polskiej wersji Malwina Wędzikowska - potajemnie dzieli graczy na "lojalnych" oraz "zdrajców".

Zadaniem tych pierwszych jest poprawne wytypowanie i wyeliminowanie oszustów podczas codziennych obrad przy okrągłym stole. Z kolei "zdrajcy" muszą rzucać podejrzenia na innych, a każdej nocy potajemnie decydują o "zamordowaniu" (czyli usunięciu z programu) jednego z lojalnych. Wszyscy wspólnie wykonują też zadania fizyczne i umysłowe, by powiększyć pulę nagród pieniężnych. Jeśli w finale przetrwa choć jeden zdrajca, zgarnia całą gotówkę dla siebie.

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Dawid i Maciej z "The Traitors. Zdrajcy" są razem!

Dawid i Maciej są uczestnikami II edycji "The Traitors:Zdrajcy". Żaden z nich w programie nie zdradzał swojej orientacji. Obaj za to nie ukrywali, że się po prostu lubią. Po programie zaczęli rozwijać swoją znajomość. Opowiedzieli o tym w "Dzień Dobry TVN".

- Pod koniec nagrań zorientowałem się, że Dawid mi się podoba. Zaiskrzyło, kiedy spotkaliśmy się po programie. Nie trzeba było już zakładać żadnej maski, można było się poczuć swobodnie

Początkowo panowie mieszkali w innych miastach, więc ze sobą pisali mieli relację na odległość. W końcu postanowili zamieszkać razem. Mieszkają obecnie w Gdańsku, gdzie często można spotkać ich nie tylko na mieście, ale również na plaży.

- Spędzam z nimi czas, mieliśmy okazję wspólnych wyjazdów. Dobrze się na nich patrzy, dbają i troszczą się o siebie, robią sobie wspólne kanapki, także niech odnajdują siebie coraz bardziej - powiedział Maciej.

Choć mieszkają w małej kawalerce, znalazło się miejsce na fortepian, książki do nauki oraz oczywiście kącik relaksu.