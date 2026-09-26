Historyczny sukces w Montrealu. Katarzyna Niewiadoma z kolejnym medalem mistrzostw świata

Spis treści Srebro Katarzyny Niewiadomej w Montrealu. Kolejny krążek w historii polskiego kolarstwa

Katarzyna Niewiadoma-Phinney wywalczyła srebrny medal podczas szosowych mistrzostw świata rozgrywanych w Montrealu, dokonując tym samym historycznego osiągnięcia. Po niezwykle zaciętej walce na ostatnich metrach reprezentantka Polski udowodniła swoją pozycję w ścisłej światowej czołówce. Lepsza od niej okazała się jedynie holenderska zawodniczka Demi Vollering. Ten wybitny rezultat wzbogacił dotychczasowy dorobek medalowy Polki i dołączył do imponującej listy sukcesów naszych kolarzy na imprezach tej rangi.

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Wyścig w Kanadzie dostarczył kibicom niesamowitych emocji do samej mety. Katarzyna Niewiadoma zaimponowała taktycznym rozegraniem rywalizacji oraz nieustępliwą jazdą, walcząc o najcenniejsze trofeum w postaci tęczowej koszulki. Na finałowych metrach Polka zostawiła na szosie wszystkie siły, pokazując ogromną wolę walki.

Mimo iż ostatecznie po złoty krążek sięgnęła znakomicie dysponowana Demi Vollering z Holandii, wicemistrzostwo świata wywalczone przez Polkę to ogromny triumf. Srebrny medal stanowi wspaniałe podsumowanie rewelacyjnego sezonu w wykonaniu Katarzyny Niewiadomej. Zawodniczka pochodząca z Ochotnicy Górnej po raz kolejny zademonstrowała swoją niezwykłą waleczność i niezłomny charakter na trasie.

Srebro Katarzyny Niewiadomej w Montrealu. Kolejny krążek w historii polskiego kolarstwa

Dla Katarzyny Niewiadomej to już drugi medal wywalczony podczas mistrzostw świata. Wcześniej, w 2021 roku, stanęła na najniższym stopniu podium podczas rywalizacji w belgijskim Leuven. Obecne wicemistrzostwo to potwierdzenie jej ogromnego talentu. Polka dołączyła w ten sposób do wąskiego grona rodzimych kolarzy, którzy po 1996 roku wywalczyli medale w wyścigach elity. Do tej pory sztuka ta udała się jedynie Michałowi Kwiatkowskiemu, mistrzowi świata z 2014 roku, oraz Zbigniewowi Spruchowi, zdobywcy srebra w 2000 roku.

Srebro z Montrealu to 19. medal zdobyty przez reprezentantów Polski w historii ich startów w szosowych mistrzostwach świata w kategorii seniorów. W dotychczasowym dorobku Biało-Czerwonych znajduje się siedem medali ze złotego kruszcu, osiem srebrnych, a także cztery brązowe.

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