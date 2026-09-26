ŁKS Łódź z triumfem w Twardogórze. Kto został MVP turnieju?

Półfinały bez większej historii

W piątkowych meczach półfinałowych nie było zaskoczeń ani długich pojedynków. Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź gładko wygrały z Zeren Spor Kulubu 3:0. To zwycięstwo zapewniło im pewny awans do wielkiego finału. Zespół z Łodzi kontrolował przebieg spotkania od początku do końca.

W drugim spotkaniu półfinałowym podobny scenariusz rozegrał się z udziałem polskiej drużyny. DevelopRes Rzeszów równie łatwo pokonał HAOK Mladost Zagrzeb 3:0. Obie polskie drużyny pokazały swoją dominację, przygotowując się do finałowego starcia.

Zacięty finał i rewanż za zeszły rok

Sobotni finał był niezwykle emocjonujący i stanowił rewanż za ubiegłoroczne spotkanie tych samych drużyn. W zeszłym roku w finale w Twardogórze Rzeszowianki zwyciężyły 3:0, ale tym razem role się odwróciły. ŁKS Commercecon Łódź po wyrównanym meczu pokonał DevelopRes Rzeszów 3:1 (25:22, 20:25, 25:21, 25:19).

W meczu o trzecie miejsce spotkały się zagraniczne ekipy, które uległy polskim drużynom w półfinałach. Turczynki z Zeren Spor Kulubu pokonały HAOK Mladost Zagrzeb 3:1, chociaż wszystkie sety tego starcia były bardzo wyrównane. Na koniec przyznano również nagrody indywidualne – tytuł MVP powędrował do chorwackiej przyjmującej ŁKS, Karli Antunović.