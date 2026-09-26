ME siatkarzy. Polacy wygrali morderczego pierwszego seta w finale

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-26 22:15

Finał ME siatkarzy w Mediolanie zaczął się świetnie dla biało-czerwonych. Polacy wygrali pierwszego seta z Francją 31:29. Triumf w całym turnieju, poza zdobyciem mistrzostwa, zagwarantuje również wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku.

Dłonie siatkarzy walczących o piłkę nad siatką. O finale mistrzostw Europy Polska-Francja przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłonie dwóch osób w bluzach przybijających piątkę nad siatką do siatkówki w hali sportowej.

Finał o złoto i bilet olimpijski

Pierwsza partia finałowego spotkania w Mediolanie dostarczyła ogromnych emocji. Polscy siatkarze po twardej walce pokonali Francuzów 31:29. Zwycięstwo w tym secie daje nadzieję na końcowy triumf w całych mistrzostwach Europy.

Stawka tego spotkania jest podwójna. Zwycięzca finału wywalczy również bezpośredni awans na Igrzyska Olimpijskie 2028 w Los Angeles. Biało-czerwoni mają szansę na historyczny sukces, broniąc tytułu sprzed trzech lat.

Czy Polacy zdobędą trzecie mistrzostwo?

Reprezentacja Polski staje przed szansą zdobycia trzeciego w historii złotego medalu mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu, który wywalczyli podczas turnieju rozegranego w 2023 roku. Mecz finałowy odbywa się na parkiecie w Mediolanie.

Francja, jako aktualny mistrz olimpijski z Paryża, jest niezwykle wymagającym rywalem. Początek finału pokazuje jednak, że Polacy są doskonale przygotowani i zdeterminowani do walki o najwyższe cele. Wynik pierwszego seta zwiastuje zacięte widowisko w dalszej części meczu.

ROLKI