Zmarzlik wicemistrzem świata. Lambert ze złotem w Toruniu

Lambert przerywa dominację Zmarzlika

W finałowych zmaganiach cyklu Grand Prix 2026 w Toruniu Robert Lambert wywalczył złoty medal mistrzostw świata. Brytyjczyk zwyciężył w decydującym biegu na Motoarenie, kończąc sezon ze 162 punktami. Bartosz Zmarzlik, broniący tytułu i walczący o kolejne złoto, zgromadził 160 punktów, co dało mu srebrny medal po zajęciu trzeciego miejsca w sobotnich zawodach.

Brązowy medal wywalczył reprezentant Australii. Brady Kurtz zdobył w klasyfikacji generalnej 157 punktów, dzięki wywalczeniu drugiej lokaty podczas ostatniego turnieju sezonu. Walka o podium trwała do samego końca, a finał dostarczył wielu emocji licznie zgromadzonej publiczności.

Występy pozostałych Polaków w Toruniu

W decydującym wyścigu zawodów w Toruniu wystąpił również Patryk Dudek. Polak awansował do finału, jednak minął linię mety na czwartej pozycji. Na torze zaprezentowali się także inni polscy zawodnicy. Kacper Woryna uplasował się na 11. miejscu, a Dominik Kubera zakończył rywalizację na 12. lokacie. Maksymilian Pawełczak, korzystający z dzikiej karty, zajął 16. miejsce w stawce.

Wyniki uzyskane w sezonie 2026 zapewniły kilku polskim żużlowcom miejsce w przyszłorocznym cyklu. Prawo startu w mistrzostwach świata w 2027 roku mają Bartosz Zmarzlik oraz Patryk Dudek, który był piąty w generalce. Do grona stałych uczestników dołączy Kacper Woryna dzięki trzeciej pozycji w turnieju Grand Prix Challenge w Terenzano.