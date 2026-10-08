30. urodziny Skolima! Co tam się dzieje? Zobaczcie zdjęcia z wielkiej imprezy

Skolim hucznie świętuje okrągłą trzydziestkę!

Jak Skolim coś robi, to z rozmachem. Gwiazdor jest znany z tego, że grywa nawet kilkadziesiąt koncertów miesięcznie - nie odpuszcza właściwie nigdy. We własne urodziny też ma zamiar wystąpić aż dwa razy, a na dzień przed skończeniem 30 lat zaplanował ogromną imprezę w Siemiatyczach.

Urodzinowa Trasa SKOLIMA w tym roku zawiera rekordowe 55 koncerty, w tym ten najważniejszy SIEMIATYCZE - czytamy na instagramowym profilu wokalisty.

8 października zabawa trwa już od wczesnego popołudnia, bo od 15, gdy ruszyło Miasteczko Urodzinowe z dmuchańcami i grillem. Ale właściwe show wystartowało o 18:00. To na tę część do Siemiatycz zjechały gwiazdy z całej Polski.

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Urodziny Skolima | VOX FM

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Na imprezie nie zabraknie gwiazd

Zabawa z gwiazdami śpiewającymi na żywo potrwa przez kilka godzin, a zanim na scenę wejdzie Skolim, wystąpić mają:

Zenek Martyniuk

Cleo

Prymaki

Zorka

Crack House

Raider

Dance 2 Disco

Jo Art Show

Mr. Max

Z okazji urodzin Skolima pomalowano chodnik na różowo, a gwiazdor rozdawał wejściówki, które normalnie kosztowały 50 zł.

Ostatni 1000 biletów dostępne na miejscu i za tankowanie na Stacji SKOLIM Czeremcha. Jeszcze zdążysz nawet ze Szczecina. SKOLIM koncert 23:00 - reklamował piosenkarz w sieci.

Jak zdradził, oprócz polskich wykonawców mają pokazać się też goście z zagranicy. Jak bawią się fani, którzy przybyli na urodziny Skolima? Zobaczcie sami. TUTAJ znajdziecie zdjęcia!

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