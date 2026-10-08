30. urodziny Skolima! Co tam się dzieje? Zobaczcie zdjęcia z wielkiej imprezy

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-08 19:15

Skolim kończy 30 lat. Co prawda nie 8, a 9 października, ale to właśnie dzień przed oficjalną trzydziestką piosenkarz postanowił urządzić ogromną imprezę, na którą zaprosił i fanów, i wiele znanych gwiazd. Mamy dla was dużo zdjęć.

Skolim hucznie świętuje okrągłą trzydziestkę!

Jak Skolim coś robi, to z rozmachem. Gwiazdor jest znany z tego, że grywa nawet kilkadziesiąt koncertów miesięcznie - nie odpuszcza właściwie nigdy. We własne urodziny też ma zamiar wystąpić aż dwa razy, a na dzień przed skończeniem 30 lat zaplanował ogromną imprezę w Siemiatyczach.

Urodzinowa Trasa SKOLIMA w tym roku zawiera rekordowe 55 koncerty, w tym ten najważniejszy SIEMIATYCZE - czytamy na instagramowym profilu wokalisty.

8 października zabawa trwa już od wczesnego popołudnia, bo od 15, gdy ruszyło Miasteczko Urodzinowe z dmuchańcami i grillem. Ale właściwe show wystartowało o 18:00. To na tę część do Siemiatycz zjechały gwiazdy z całej Polski. 

Zobacz także: Skolim świętuje 30. urodziny z rozmachem. Znamy ceny biletów na imprezę "króla latino"

Zobacz więcej zdjęć. Skolim jest właścicielem helikoptera? Pokazał zdjęcie i zaroiło się od pytań

Urodziny Skolima | VOX FM
Skolim
Galeria zdjęć 21

Na imprezie nie zabraknie gwiazd

Zabawa z gwiazdami śpiewającymi na żywo potrwa przez kilka godzin, a zanim na scenę wejdzie Skolim, wystąpić mają:

  • Zenek Martyniuk
  • Cleo
  • Prymaki
  • Zorka
  • Crack House
  • Raider
  • Dance 2 Disco
  • Jo Art Show
  • Mr. Max

Z okazji urodzin Skolima pomalowano chodnik na różowo, a gwiazdor rozdawał wejściówki, które normalnie kosztowały 50 zł.

Ostatni 1000 biletów dostępne na miejscu i za tankowanie na Stacji SKOLIM Czeremcha. Jeszcze zdążysz nawet ze Szczecina. SKOLIM koncert 23:00 - reklamował piosenkarz w sieci.

Jak zdradził, oprócz polskich wykonawców mają pokazać się też goście z zagranicy. Jak bawią się fani, którzy przybyli na urodziny Skolima? Zobaczcie sami. TUTAJ znajdziecie zdjęcia!

Zobacz także: Kierowcy przecierają oczy. Takie ceny paliwa ustawił Skolim

Zobacz więcej zdjęć. Kwiaty dla mamy i babci Skolima? Co za niespodzianka! Tak zareagowały

Skolim
Galeria zdjęć 24
Jak dobrze znasz Skolima? Czas na QUIZ PRAWDA czy FAŁSZ
Pytanie 1 z 11
Skolim, czyli Konrad Skolimek, urodził się w 1996 roku
Koncertowa scena z napisem Urodziny Skolima. Na miniaturach piosenkarz i maskotka. O imprezie przeczytasz w serwisie Eska.
Galeria zdjęć 37

ROLKI