13-letnia córka Justyny Steczkowskiej debiutuje przed kamerą. Helena Myszkowska po latach wyszła z cienia

Macierzyństwo Justyny Steczkowskiej i medialna kariera jej synów

Piosenkarka od trzydziestu lat funkcjonuje na polskim rynku muzycznym jako posiadaczka czterooktawowego głosu oraz laureatka wielu prestiżowych nagród. Fani doskonale znają jej wielkie dokonania artystyczne, ale gwiazda rzadziej dzieli się szczegółami ze swojego zacisza domowego. Artystka w 2000 roku stanęła na ślubnym kobiercu z Maciejem Myszkowskim, a owocem tego wieloletniego małżeństwa jest trójka dzieci.

Wychowana w wielodzietnym domu Justyna Steczkowska zawsze traktowała sprawy rodzinne jako fundament swojego życia. Jej starsi potomkowie zdecydowali się na działalność w sferze publicznej. Najstarszy Leon zaczynał swoją drogę zawodową jako bloger kulinarny oraz twórca muzyki elektronicznej, a obecnie zajmuje się karierą matki jako jej menedżer. Mężczyzna w ubiegłym roku oświadczył się partnerce, a przygotowania do ślubu relacjonuje widzom programu "Pytanie na śniadanie". Z kolei Stanisław w 2024 roku zdobył wykształcenie średnie techniczne i również zaliczył telewizyjny debiut w porannym paśmie telewizyjnym jako kulinarny ekspert. Jedynie najmłodsza pociecha Justyny Steczkowskiej przez bardzo długi czas unikała blasku fleszy.

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Pasje 13-letniej Heleny Myszkowskiej i życie z dala od obiektywów

Dziewczynka przyszła na świat w sierpniu 2013 roku i od samych narodzin nie uczestniczyła w życiu polskiego show-biznesu. Jedynym drobnym odstępstwem od tej reguły była wspólna sesja zdjęciowa dla magazynu "Gala". Przez kolejne lata nastolatka funkcjonowała jak jej anonimowe rówieśniczki i nie pojawiała się na łamach serwisów plotkarskich. Z nielicznych doniesień wynikało jedynie, że jej największym zainteresowaniem jest gimnastyka akrobatyczna oraz wiadomo było, że chodzi do szkoły muzycznej.

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Córka Justyny Steczkowskiej udzieliła wywiadu u stomatologa

Przełom nastąpił z inicjatywy samej trzynastolatki i dotyczył dość nieoczywistego tematu. Córka gwiazdy zaprezentowała się w krótkim materiale wideo zrealizowanym na potrzeby zaprzyjaźnionej od lat kliniki. Nagranie stanowi formę krótkiego wywiadu z pacjentką na temat rozpoczęcia leczenia. Przed kamerą Helena wyjawiła, że główną motywacją do założenia aparatu ortodontycznego były doskonałe rezultaty zauważone wcześniej u innych członków rodziny.

Internauci komentują podobieństwo Heleny Myszkowskiej do znanej matki

Wystąpienie nastolatki w mediach społecznościowych wywołało falę pozytywnych reakcji. Obserwatorzy zwrócili szczególną uwagę na ogromną dojrzałość dziewczyny przed obiektywem oraz jej wyjątkowe podobieństwo do znanej wokalistki.

"Piękna jak mamusia"

"Prześliczna cudowna dziewczynka"

"Cudowna!"

Sami zobaczcie, jak zaprezentowała się na nagraniu.