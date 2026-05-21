Zaskakujące transfery do "Pytania na śniadanie". Do obsady dołącza syn Justyny Steczkowskiej z ukochaną Ksenią

Leon Myszkowski i Ksenia Ngo oraz Ada Fijał nowymi twarzami "Pytania na śniadanie"

Leon Myszkowski, potomek Justyny Steczkowskiej, oraz jego narzeczona Ksenia Ngo zadebiutują we własnym paśmie na łamach popularnej śniadaniówki. Zakochani zamierzają dzielić się z publicznością przygotowaniami do własnego ślubu, a także przeprowadzać rozmowy z innymi parami. Pierwsze wydanie z ich udziałem pojawi się na antenie TVP2 już 24 maja.

Ada Fijał, znana aktorka i miłośniczka ekstrawaganckich stylizacji, poprowadzi z kolei cykl zatytułowany „Moda od A do F”. Jej zadaniem będzie przybliżanie widzom najświeższych trendów i modowych trików. W swoim programie zaprezentuje zarówno praktyczne porady do wykorzystania na co dzień, jak i inspiracje rodem z hollywoodzkich gal.

Ada Fijał o nowym cyklu modowym w "Pytaniu na śniadanie"

- Mam nadzieję że będzie dużo energii, dużo kolorów. Będziemy widzom "Pytania na śniadanie" prezentować najnowsze trendy. Będziemy też pokazywać i opisywać co się działo na ostatnich ważnych galach, skąd projektanci czerpią inspiracje i dlaczego coś, na co jeszcze rok temu nie zwracaliśmy uwagi, teraz jest hitem sezonu. Trochę zaskoczeń też u nas będzie!

Takie słowa padły z ust Ady Fijał w trakcie konferencji prasowej, gdy rozmawiała z Olą Żuraw, jedną z gospodyń porannego pasma. Wydarzenie inaugurujące letnie studio zgromadziło również liczne duety prowadzących. Wśród obecnych znaleźli się między innymi Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, Beata Tadla z Robertem El Gendy, Marzena Rogalska u boku Łukasza Nowickiego, a także Anna Lewandowska z Łukaszem Kadziewiczem, Agnieszka Woźniak-Starak z Robertem Stockingerem oraz Marta Surnik i Grzegorz Dobek.