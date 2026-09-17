120 tysięcy ludzi i ani jednego telefonu nad głowami. Tak Polska czekała na Michaela Jacksona

Michael Jackson przyleciał do Polski. Warszawa oszalała

Informacja, że Michael Jackson wystąpi w Polsce, brzmiała w 1996 roku niemal niewiarygodnie. Do Warszawy miał przyjechać nie tylko popularny zagraniczny wokalista, lecz największa gwiazda muzyki pop – artysta, którego teledyski oglądał cały świat, a płyty sprzedawały się w dziesiątkach milionów egzemplarzy.

Jackson przyleciał do stolicy 18 września, dwa dni przed planowanym koncertem. Już jego lądowanie na Okęciu zmieniło się w medialne widowisko. Na lotnisku pojawili się dziennikarze i fani, a przejazd artysty do hotelu relacjonowała telewizja. Tłumy gromadziły się wszędzie tam, gdzie spodziewano się zobaczyć choćby fragment jego samochodu albo sylwetkę w hotelowym oknie.

Dzisiaj podobna wizyta zostałaby natychmiast udokumentowana przez tysiące telefonów. W 1996 roku najważniejsze były relacje telewizyjne, zdjęcia w gazetach oraz opowieści szczęśliwców, którzy znaleźli się wystarczająco blisko. Na własne nagranie koncertu mogli liczyć nieliczni wyposażeni w amatorskie kamery. Reszcie pozostawała pamięć.

Bilet był przepustką do wydarzenia, o którym mówił cały kraj

Nie można było wejść na stronę internetową organizatora, wybrać miejsca na planie widowni i zapisać elektronicznego biletu w telefonie. Informacji szukało się w radiu, telewizji i prasie, a wejściówki kupowało w tradycyjnych punktach sprzedaży. Zdobycie biletu było pierwszą częścią przygody. Koncert zaplanowano na terenie lotniska Bemowo. Już sama lokalizacja podpowiadała, że nie będzie to zwykły występ. Potrzebna była ogromna przestrzeń, która pomieści scenę, rozbudowane zaplecze techniczne i dziesiątki tysięcy widzów.

Sprzedano około 100 tysięcy biletów. Według niektórych szacunków na terenie imprezy mogło znaleźć się nawet 120 tysięcy osób. Dokładnej liczby prawdopodobnie nigdy nie uda się ustalić, ponieważ część fanów miała przedostać się przez zabezpieczenia bez wejściówek. Bezpieczniej mówić więc o ponad 100 tysiącach uczestników i nawet 120 tysiącach według ówczesnych szacunków.

Przez wiele godzin patrzyli na jedną scenę

Współczesna publiczność ogląda koncert równocześnie na dwa sposoby: bezpośrednio oraz przez ekran trzymanego nad głową telefonu. Na Bemowie tego drugiego obrazu nie było. Ludzie patrzyli w stronę sceny, a kiedy nie mogli dostrzec artysty, słuchali muzyki i obserwowali reakcje otaczającego ich tłumu. Nie powstawały dziesiątki tysięcy nagrań „Billie Jean”, „Beat It” czy „Black or White”. Nie było relacji prowadzonych minuta po minucie ani powiadomień zdradzających kolejne elementy widowiska. Dla osób stojących na lotnisku wszystko działo się naprawdę po raz pierwszy. Dlatego wspomnienia uczestników są dziś tak cenne. Każdy zapamiętał inny szczegół: wielogodzinne oczekiwanie, ścisk, pierwsze dźwięki, reakcję publiczności albo moment, w którym na scenie wreszcie pojawił się Michael Jackson.

Na takie widowisko Polska nie była przygotowana

Warszawski występ stanowił część rozpoczynającej się właśnie trasy „HIStory World Tour”. Scenę budowało około 200 osób, a sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie i elementy scenografii ważyły setki ton. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ochroniarze, policjanci oraz żołnierze. Przed Jacksonem wystąpili DJ BoBo oraz Formacja Nieżywych Schabuff. Jednak to wejście głównego bohatera miało pokazać, z jaką skalą widowiska mierzyła się Warszawa. Na scenie pojawiła się kapsuła przypominająca pojazd kosmiczny. Gdy wyszedł z niej Michael Jackson w charakterystycznym złotym kostiumie, nad Bemowem podniósł się ogłuszający krzyk. Nie potrzebował od razu śpiewać ani tańczyć. Przez chwilę po prostu stał, pozwalając, by napięcie rosło. Doskonale wiedział, że publiczność czekała właśnie na ten jeden obraz.

Michael Jackson dał w Polsce tylko jeden koncert

Podczas ponad dwugodzinnego widowiska zabrzmiały utwory, które znała cała publiczność, m.in. „Billie Jean”, „Beat It”, „Smooth Criminal”, „Black or White” i „They Don’t Care About Us”. Koncert zakończyło „Heal the World”, wykonane z udziałem dzieci. Były światła, lasery, pirotechnika, zmiany kostiumów i choreografie oglądane wcześniej głównie w teledyskach. Dla polskiej publiczności był to kontakt z koncertową machiną, jakiej wcześniej w naszym kraju niemal nie znano.

Nikt z obecnych na Bemowie nie mógł jeszcze wiedzieć, że jest świadkiem pierwszego i zarazem ostatniego koncertu Michaela Jacksona w Polsce. Artysta wrócił do Warszawy w 1997 roku, aby rozmawiać o planowanej budowie parku rozrywki, ale już nigdy więcej nie wystąpił przed polską publicznością.

Historie, których nie uchwyciły telewizyjne kamery

Trzydzieści lat później pozostały fotografie, archiwalne nagrania, wycinki prasowe i wspomnienia uczestników. Najciekawsze historie nie zawsze rozgrywały się jednak na scenie. Ukrywały się w tłumie, za kulisami i w emocjach ludzi, którzy przez lata opowiadali, że tego wieczoru uczestniczyli w czymś znacznie większym niż zwykły koncert.

Z okazji 30. rocznicy jedynego polskiego występu Michaela Jacksona powstał wyjątkowy reportaż multimedialny. Pozwala wrócić na warszawskie Bemowo i spojrzeć na wydarzenia z 20 września 1996 roku oczami ludzi, którzy naprawdę tam byli. Premiera 18 września 2026 roku na Eska.pl!

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