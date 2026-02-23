10-latka powaliła wszystkich na kolana. W "Mam Talent!" zaśpiewała hit Eurowizji Junior i dostała Złoty Przycisk od Wieniawy

Talent młodej wokalistki olśnił publiczność zgromadzoną w studiu oraz tysiące widzów przed telewizorami. Nina Żubrowska Mestre, mimo młodego wieku, zaprezentowała niezwykłą dojrzałość artystyczną, interpretując utwór "Ce Monde" z ogromnym wyczuciem. Jury nie kryło swojego zachwytu i zafundowało jej jako pierwszej bezpośredni awans do półfinałów "Mam Talent"!.

Ksiądz w "The Traitors". Udział w programie to najmniejsza z jego kontrowersji | WYWIAD ESKA

10-letnia Nina zachwyciła w "Mam Talent!"

Dziewczynka przyjechała do programu z Krakowa. Ma polsko-francuskie pochodzenie, dlatego zaskoczeniem nie był dobór repertuaru. Nina wykonała przed jury i widownią balladę "Ce Monde", z którą niewiele starsza od niej Lou Deleuze wygrała dla Francji finał Eurowizji Junior 2025. Nie tylko zaśpiewana propozycja świadczy o dojrzałości dziewczynki. Internauci nie kryją zdumienia pewnością siebie 10-latki, która chętnie za kulisami wyjawiła prowadzącemu, w jaki sposób rozgrzewa się przed występem.

Pierwszy Złoty Przycisk w tej edycji. Julia Wieniawa: "Mała Edith Piaf"

Jury nie szczędziło uzdolnionej artystycznie dziewczynce komplementów. Jednak to Julia Wieniawa była najbardziej poruszona występem i zdecydowała się na wciśnięcie Złotego Przycisku. To pierwsza taka sytuacja w aktualnej edycji "Mam Talent!". Decyzja jurorki oznacza, że Nina Żubrowska Mestre jest póki co chroniona przed eliminacją z show i wystąpi w półfinale na żywo. Zachwyceni internauci już nie mogą się doczekać, co charyzmatyczna, utalentowana wokalistka zaprezentuje następnym razem.

"Czekałam na ciebie, dziewczyno! Super, gratulacje! Moje złoto!" - powiedziała Wieniawa na scenie.

"Tak bardzo marzyła mi się wokalistka. Nie sądziłam, że będzie miała 10 lat, ale ona po prostu weszła na scenę i zmiotła wszystko. To było genialne. Nie dość, że świetnie śpiewała i miała piękną dykcję, to jeszcze była w tym taka aktorska, teatralna. Trochę jakby była reinkarnacją francuskiej diwy sprzed lat. Taka mała Edith Piaf" - zachwycała się, podsumowując występ.

Nowy, 17. już sezon "Mam Talent!" rozpoczął się 21 lutego. Program jest emitowany przez TVN co sobotę o 19:45. Jury tworzą Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa, Marcin Prokop i powracający Agustin Egurrola, a prowadzącymi zostali prezenter Radia ESKA - Jan Pirowski oraz Paulina Krupińska.

ZOBACZ TEŻ: Kevin Mglej się wygadał! Roksana Węgiel nie kryła złości. "Mój mąż wszystko wyjawił"