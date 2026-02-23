Wersow wybiera imię dla syna! W ważnym vlogu pokazała też Eskę

Maksymilian Kluziewicz
2026-02-23 13:57

Weronika i Karol Wiśniewscy są na etapie wybierania imiona dla swojego syna. Vlog zatytułowany "Jakie imię dla chłopca?" pojawił się już na kanale influencerki. Wersow pokazała w nim też, jak wyglądała jej wizyta w studiu Eski. Wspólnie ze Smolastym wpadli do nas promować swój singiel "Przy tobie".

Wersow po raz kolejny zostanie mamą! Gwiazda sieci potwierdziła ciążę na okładce płyty "Matka Idolka", która ukaże się jeszcze w tym miesiącu, a zaledwie kilka dni temu, wspólnie z mężem, ogłosili, iż tym razem przywitają na świecie synka. Przypomnijmy, że Weronika i Karol Wiśniescy są już rodzicami 2,5-letniej córki Mai

Tak samo jak w przypadku oczekiwania przyjścia na świat córki, ciąża nie stanowi dla Wersow przeszkody, jeśli chodzi o rozwijanie kariery zawodowej. Influencerka wydała właśnie nowy singiel, tym razem ze Smolastym, zatytułowany "Przy tobie". Duet gościł w studiu Eski, co pokazano w najnowszym vlogu Wiśniewskiej, zatytułowanym "Jakie imię dla chłopca?". Gwiazda sieci i jej mąż stanęli bowiem przed dylematem, z którym borykają się wszyscy przyszli rodzice. Jakie imię dla syna rozważają topowi polscy influencerzy?

Wersow w Radiu ESKA

Weronika i Karol wciąż poszukują odpowiedniego imienia dla swojego syna. Influencerce bardzo podoba się imię Borys, jednak jej ukochany nie jest do niego przekonany. Fani w komentarzach przekonują Wiśniewską do Oliviera. 

W drugiej części vloga widzimy, jak Wersow promuje swój nowy singiel ze Smolastym. Jednym z elementów ich dnia prasowego były odwiedziny w studiu Eski - zarówno dla ESKA.pl, jak i Radia ESKA. Zobaczcie, jak prezentowali się tego dnia wspólnie z raperem. Fani twierdzą, że Weronika wygląda w ciąży kwitnąco, a my podpisujemy się pod tą opinią.

Wersow i Smolast w studiu Eski
