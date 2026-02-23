Wersow wybiera imię dla syna! W ważnym vlogu pokazała też Eskę

Wersow po raz kolejny zostanie mamą! Gwiazda sieci potwierdziła ciążę na okładce płyty "Matka Idolka", która ukaże się jeszcze w tym miesiącu, a zaledwie kilka dni temu, wspólnie z mężem, ogłosili, iż tym razem przywitają na świecie synka. Przypomnijmy, że Weronika i Karol Wiśniescy są już rodzicami 2,5-letniej córki Mai.

Tak samo jak w przypadku oczekiwania przyjścia na świat córki, ciąża nie stanowi dla Wersow przeszkody, jeśli chodzi o rozwijanie kariery zawodowej. Influencerka wydała właśnie nowy singiel, tym razem ze Smolastym, zatytułowany "Przy tobie". Duet gościł w studiu Eski, co pokazano w najnowszym vlogu Wiśniewskiej, zatytułowanym "Jakie imię dla chłopca?". Gwiazda sieci i jej mąż stanęli bowiem przed dylematem, z którym borykają się wszyscy przyszli rodzice. Jakie imię dla syna rozważają topowi polscy influencerzy?

Wersow w Radiu ESKA

Weronika i Karol wciąż poszukują odpowiedniego imienia dla swojego syna. Influencerce bardzo podoba się imię Borys, jednak jej ukochany nie jest do niego przekonany. Fani w komentarzach przekonują Wiśniewską do Oliviera.

W drugiej części vloga widzimy, jak Wersow promuje swój nowy singiel ze Smolastym. Jednym z elementów ich dnia prasowego były odwiedziny w studiu Eski - zarówno dla ESKA.pl, jak i Radia ESKA. Zobaczcie, jak prezentowali się tego dnia wspólnie z raperem. Fani twierdzą, że Weronika wygląda w ciąży kwitnąco, a my podpisujemy się pod tą opinią.