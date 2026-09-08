Żabka otworzyła 13 000. sklep. Nowoczesna placówka zlokalizowana jest w kultowym warszawskim kompleksie

Rozwój Żabki to nie tylko rosnąca liczba sklepów, lecz także tworzenie nowoczesnych konceptów odpowiadających na potrzeby klientów i specyfikę poszczególnych lokalizacji. Przykładem jest nowy punkt przy ul. Marszałkowskiej 104 w Warszawie, u zbiegu ul. Widok i Pasażu Wiecha. Dwupoziomowy lokal, otwarty w kompleksie Domów Towarowych Wars Sawa Junior, odzwierciedla podejście, w którym sieć stawia nie tylko na dalszą ekspansję, ale również na rozwój jakościowy i tworzenie nowych doświadczeń zakupowych. Żabka została zaprojektowana jako wielofunkcyjna przestrzeń łącząca handel, gastronomię, usługi oraz nowoczesne technologie, wpisując się w rytm życia współczesnego miasta.

13 000 sklepów to nie tylko skala, ale dowód skuteczności naszego modelu biznesowego. Konsekwentnie rozwijamy Żabkę jako nowoczesny ekosystem łączący handel, gastronomię, usługi i technologie. Inwestujemy w innowacyjne formaty i rozwiązania, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów i zwiększają wygodę zakupów. Dzięki temu umacniamy naszą dostępność, tworzymy wartość dla klientów i franczyzobiorców – mówi Adam Manikowski, CEO jednostki biznesowej Żabka Polska.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Nową placówką, o łącznej powierzchni ponad 170 m kw., pokieruje Piotr Jaworski, wieloletni franczyzobiorca sklepu Żabka, który teraz skoncentruje się na rozwoju nowego sklepu. – Ulica Marszałkowska to miejsce o ogromnym potencjale, ale też wymagające pod względem prowadzenia biznesu. Wierzę, że moje dotychczasowe doświadczenie w Żabce pozwoli mi w pełni ten potencjał wykorzystać. Jestem nie tylko franczyzobiorcą, ale również trenerem gastronomii, a nowy sklep wyróżniać będzie bardzo rozbudowana strefa gastronomiczna i nowoczesna technologia, rzadko spotykana w tego typu obiektach. Jestem przekonany, że także lokalizacja będzie naszym dużym atutem – mówi franczyzobiorca Piotr Jaworski.

Zakupy, gastronomia i nowości produktowe

Wnętrze sklepu zaprojektowano z myślą o konkretnych misjach zakupowych klientów. Na parterze, oprócz możliwości zrobienia tradycyjnych zakupów, skorzystać można z bogato wyposażonej strefy gastronomicznej, gdzie przygotowywane są ciepłe przekąski, jak m.in. zapiekanki, wrapy, nuggetsy i pizza na kawałki. Uzupełnieniem oferty jest zautomatyzowana strefa self-service, w której klienci samodzielnie podgrzeją przekąski, zupy i dania instant. Do posiłku dobrać mogą różne samodzielnie nalewane napoje, smaczną kawę, a także nowość – matchę. Strefa oferuje również wiele innych usług, jak samodzielne drukowanie dokumentów, czy wypożyczenie powerbanku.

Ponadto z okazji otwarcia 13 000. placówki Żabka przygotowała wyjątkową propozycję – burgera Chrupczaka. To soczysty filet z kurczaka w chrupiącej panierce, podawany w miękkiej bułce z dwoma sosami: Tokio (sos sweet chili i majonez) i Classic (sos BBQ i majonez), a także w wersji personalizowanej – z dowolnie wybranymi dwoma sosami.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Elementem wyróżniającym sklep są nowoczesne rozwiązania cyfrowe, w tym pierwszy w Europie transparentny ekran LED przeznaczony do zewnętrznej emisji obrazu. Dzięki wysokiej jakości i transparentnej konstrukcji pozwala on tworzyć efektowne, przestrzenne kreacje bez ograniczania dostępu światła do wnętrza.

Relaks, rozrywka, artyzm i nieustanna innowacja

Sercem górnej kondygnacji jest strefa kawiarniana, gdzie można się napić kawy, która najlepiej smakuje ze słodką przekąską, jak ciasto lub deser w słoiczku – najlepiej jedzone przy panoramicznych stolikach z widokiem na centrum stolicy lub w bardziej kameralnej części sali. Na piętrze znajduje się również bogato wyposażona strefa gamingowa, umożliwiająca m.in. wirtualną rywalizację i doładowanie telefonu.

Wystrój parteru i piętra uzupełnia grafika wielkoformatowa autorstwa Marcina Czai – absolwenta krakowskiej ASP i uznanego twórcy murali, stworzona specjalnie na otwarcie 13 000. Żabki. Jak wskazuje sam autor, chciał on w dynamiczny, a zarazem harmonijny sposób oddać rytm współczesnego miasta. Intencją artysty było podkreślenie charakteru sklepu, w którym wygoda, dostępność usług i różnorodność oferty wpisują się w rytm życia nowoczesnej stolicy, a wszystko co niezbędne znajduje się na wyciągnięcie ręki.

To kolejna odsłona współpracy Grupy Żabka ze światem sztuki. W ostatnich latach organizacja realizowała m.in.: projekt „Wygodnie i Odpowiedzialnie. Sztuka Inspiracji” z Jagodą Szymkowiak i Rafałem Szczepaniakiem czy partnerstwo przy Konkursie Galerii Plakatu AMS, inicjatywy promujące twórców i projektantów związanych z marką Żabka. W tym roku Żabka prowadzi również drugą edycję Konkursu na Plakat, kontynuując działania wspierające młodych artystów oraz popularyzujące sztukę w przestrzeni publicznej.