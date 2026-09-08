Roomba® Duo debiutuje na IFA 2026. iRobot łączy dwa roboty w jeden inteligentny system

iRobot Roomba® Duo łączy zalety dwóch kategorii urządzeń do sprzątania podłóg. Odkurzacze myjące na mokro i sucho zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia, ale wymagają prowadzenia przez użytkownika. Roboty sprzątające działają autonomicznie i zapewniają większą wygodę, jednak ich możliwości intensywnego mycia podłóg są bardziej ograniczone. Dlatego zamiast oczekiwać, że jedno urządzenie wykona wszystkie zadania, iRobot rozdziela je pomiędzy dwa współpracujące roboty. Prezentowane w Berlinie rozwiązanie ma obecnie status prototypu.

Współpraca dwóch robotów w praktyce

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów iRobot Roomba® Duo jest mechaniczne ramię umieszczone na większym robocie. Dzięki niemu może on przewozić mniejsze urządzenie, a następnie umieścić je w miejscu, do którego sam nie jest w stanie dotrzeć. Końcówka ramienia pozostaje w poziomie podczas ruchu, co zapewnia stabilność przewożonego robota.

Oba roboty korzystają ze wspólnej mapy domu w aplikacji Roomba® Home i na bieżąco wymieniają informacje podczas sprzątania. Większy robot odpowiada za odkurzanie i mycie dużych, otwartych powierzchni, a mniejszy dociera pod meble, do wąskich przestrzeni i innych trudno dostępnych miejsc. Dzięki takiemu podziałowi zadań oba urządzenia mogą posprzątać większą część domu podczas jednego cyklu.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Gruntowne odkurzanie i mycie podłóg

Większy robot został zaprojektowany z myślą o bardziej intensywnym sprzątaniu. Jego cylindryczna konstrukcja pozwoliła wygospodarować miejsce na moduł do mycia na mokro i sucho, wydajny silnik oraz duży akumulator.

Wałek mopujący PowerSpin™ Max Roller Mop ma 60 mm średnicy i podczas pracy dociska się do podłogi z siłą 46 N, czyli około 4,7 kg, aby intensywnie szorować powierzchnię. Podczas sprzątania na sucho robot wykorzystuje wysoką moc ssącą do zbierania sierści zwierząt, okruchów i innych codziennych zabrudzeń.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

W przypadku trudniejszych, zaschniętych plam urządzenie wykorzystuje także parę wytwarzaną przez wewnętrzny podgrzewacz. Jest ona równomiernie rozprowadzana na wybranym obszarze, aby pomóc rozluźnić zabrudzenia bez narażania podłogi na działanie nadmiernie wysokiej temperatury. Następnie stale samooczyszczający się wałek usuwa rozpuszczony brud i lepkie plamy, np. po sosie czy tłuszczu. Umieszczony za nim moduł suszenia gorącym powietrzem osusza powierzchnię, ograniczając kontakt paneli z wilgocią.

Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne w domach z małymi dziećmi lub zwierzętami, które spędzają dużo czasu blisko podłogi.

Smukły robot do trudno dostępnych miejsc

Rolę mniejszego robota w prezentowanym systemie pełni iRobot Roomba® Plus 575 Combo, który trafił na rynek w 2026 roku. Ma 8,35 cm wysokości i 29,8 cm szerokości, dzięki czemu może poruszać się między nogami krzeseł oraz sprzątać pod niskimi łóżkami, sofami i szafkami RTV. Wysuwana nakładka mopująca PerfectEdge® zwiększa zasięg pracy modelu nawet o 31 mm, dzięki czemu łatwiej dociera on do narożników, przestrzeni przy ścianach i listew przypodłogowych. W sprzątaniu krawędzi pomaga również wysuwana szczotka boczna. Robot ma też unoszone koła wielokierunkowe, które pozwalają mu pokonywać progi o wysokości do 3,5 cm.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Nawigacja wspierana przez AI

Oba roboty wykorzystują technologie ClearView™ Pro Dual-Line LiDAR oraz PrecisionVision™ AI, które pomagają im rozpoznawać i omijać przedmioty znajdujące się na drodze. Większy robot został dodatkowo wyposażony w kamery umieszczone w górnej części obudowy. Zapewniają one szerszy obraz otoczenia i pomagają lepiej rozpoznawać układ pomieszczeń oraz rozmieszczenie mebli.

Dzięki temu iRobot Roomba® Duo może tworzyć dokładniejsze mapy dużych, wielopokojowych przestrzeni, a także wykrywać większe plamy i miejsca, w których nagromadziło się więcej zabrudzeń. W takich obszarach robot może zastosować intensywniejsze czyszczenie.

Większy robot porusza się na 17-centymetrowych kołach z silnikami umieszczonymi w piastach, co zapewnia mu większą stabilność. Oba urządzenia korzystają ze wspólnej stacji AutoWash™, wyposażonej w zbiorniki na czystą i brudną wodę. Stacja automatycznie myje i suszy mopy oraz opróżnia zebrany kurz do worka, dzięki czemu ogranicza potrzebę regularnej obsługi urządzeń przez użytkownika.

iRobot Roomba® Duo to ważny krok w rozwoju robotyki domowej. Zamiast oczekiwać, że jedno urządzenie wykona wszystkie zadania, stworzyliśmy dwa wyspecjalizowane roboty, które współpracują ze sobą w ramach jednego inteligentnego systemu. To nowe podejście i jednocześnie kolejny krok w kierunku naszej wizji w pełni autonomicznego domu, który w coraz większym stopniu sam dba o codzienne obowiązki – mówi Richard Li, CEO iRobot.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Roomba® Duo na IFA 2026

Roomba® Duo można zobaczyć podczas targów IFA 2026 na stoisku iRobot nr 133 w hali 9 na terenie Messe Berlin. W dniach 4–8 września odbywają się tam pokazy prototypu na żywo. Marka prezentuje również swoje najnowsze urządzenia, w tym Roomba® Max 875 Combo, Roomba® Plus 675 Combo oraz kompaktowy Roomba® Plus 575 Combo.

* Źródło: iRobot zajmuje 1. miejsce pod względem skumulowanej globalnej sprzedaży domowych robotów sprzątających i urządzeń o podobnym zastosowaniu w latach 2016–2025, na podstawie analizy pozycji rynkowej Frost & Sullivan.