Poziom mocy rośnie! Dragon Ball Super wkracza do Burger King®. Nowe menu i kolekcjonerskie figurki dla fanów już we wrześniu

Czas wejść na poziom Super Saiyan

Już od 8 września we wszystkich lokalach Burger King® będzie można spróbować specjalnej oferty inspirowanej światem „Dragon Ball Super”. W menu pojawią się m.in. burgery z serii Super Saiyan, nawiązujące do jednej z najbardziej ikonicznych transformacji w uniwersum „Dragon Ball”, a także specjalne frytki i przekąski.

Super Saiyan Beef Whopper: Klasyczny Whopper z grillowaną na ogniu wołowiną, majonezem Japanese Chili, bekonem, serem, prażoną cebulką, piklami, pomidorem, sałatą i ketchupem w bułce „Dragon Ball” - dostępny także w wersji plant-based

Super Saiyan Chicken: Burger z chrupiącą piersią z kurczaka Premium Chicken, majonezem Japanese Chili, bekonem, serem, prażoną cebulką, piklami, pomidorem, sałatą i ketchupem w bułce „Dragon Ball”

Dragon Ball Super Fries: Złociste frytki podawane z sosem serowym, majonezem Japanese Chili oraz prażoną cebulką

Cheesy Bacon Dragon Balls: 7 sztuk gorących, serowych kuleczek z dodatkiem bekonu

Dopełnieniem akcji będzie kolekcja 6 figurek z najbardziej rozpoznawalnymi bohaterami uniwersum: Goku, Super Saiyan Goku, Vegetą, Super Saiyan Vegetą, Beerusem i Piccolo. Do każdego zestawu można dobrać jedną z dostępnych postaci, a zebranie całej szóstki to dodatkowe wyzwanie dla prawdziwych fanów serii. Figurki będą dostępne zarówno w zestawach dla dorosłych, jak i w zestawach dziecięcych King Jr.®.

Burger King® zamienia restaurację w Krakowie w świat „Dragon Ball Super”

Wyjątkowym elementem współpracy będzie specjalna metamorfoza jednej z restauracji Burger King® w Krakowie przy Dworcu Głównym. Lokal na 4 tygodnie zostanie przeniesiony do świata „Dragon Ball Super” dzięki tematycznym grafikom, wizerunkom bohaterów i wyjątkowej aranżacji inspirowanej kultowym anime. Goście odwiedzający restaurację będą mogli nie tylko spróbować limitowanej oferty, ale także poczuć atmosferę uniwersum, które od lat zachwyca fanów na całym świecie.

„Dragon Ball Super” to dla wielu z nas coś więcej niż kultowe anime - to świat, który od lat budzi ogromne emocje i niezmiennie przyciąga kolejne pokolenia fanów. Chcieliśmy je przywołać, ale zrobić to w prawdziwie spektakularnym stylu. Dlatego już 14 września nasza restauracja w Krakowie zmieni się nie do poznania i przeniesie gości prosto do świata „Dragon Ball Super”. Chcemy, żeby fani mogli znów poczuć tę ekscytację, z jaką kiedyś czekali na kolejny odcinek - tylko tym razem w prawdziwym życiu – mówi Magdalena Michalak, Marketing Manager Burger King®.

Oferta limitowana „Dragon Ball Super” dostępna będzie od września we wszystkich restauracjach Burger King® w Polsce do wyczerpania zapasów.