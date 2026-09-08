Yoshi i Czarek Jóźwik dołączają do kampanii KFC x Doritos Loaded i serwują pojedynek smaków!

Kampania, która dostarczyła miłośnikom street foodu kultowy Popcorn Chicken, rozkręca się na dobre. Yoshi i Czarek Jóźwik przynoszą dobrą zabawę, konkurs i dwa zupełnie nowe smaki. KFC zachęca do wzięcia udziału w aktywnościach i rozstrzygnięcia pojedynku. Postawisz na klasykę czy meksykański temperament?

Złocista klasyka z dymnym twistem czy słodko-ostry miks?

Yoshi jest autorem wersji ze złocistym Popcorn Chicken podanym w paczce Doritos i zatopionym w aksamitnym majonezie oraz sosie Kentucky Gold. Całość podkręca ser, słodka kukurydza i prażona cebulka. Czarek wybrał kompozycję pełną kontrastów i mocnych wrażeń. Kurczaka połączył z chrupiącymi kukurydzianymi nachosami, majonezem oraz sosem sweet chili. W środku znalazło się również kremowe awokado w kostce, ser i papryczki jalapeño.

Fani decydują o wygranej

Zasady tej rywalizacji są proste i… niezwykle apetyczne. Twój głos to Twój wybór przy zamówieniu. Sięgając po opcję Yoshiego lub Czarka, automatycznie nabijasz punkty swojemu faworytowi, a codzienne aktualizacje wyników możesz śledzić na stronie internetowej kfc.pl oraz na profilach społecznościowych marki.

Zgarnij limitowany merch w konkursie na socialach

To nie koniec nowości! W social mediach KFC rusza dedykowany konkurs, w którym możesz wykazać się pełną kreatywnością. Wystarczy rozwiązać zadanie i napisać w komentarzu, dlaczego to właśnie Twój idol zasługuje na wygraną. Po finałowym rozstrzygnięciu, sieć wytypuje z sekcji komentarzy pod wpisem zwycięskiego influencera osoby, do których wyśle unikalny, limitowany merch.

Kampania KFC x Doritos Loaded wystartowała 1 września i wprowadziła na rynek kultowe danie w postaci Popcorn Chicken połączonego z chrupiącymi nachosami kukurydzianymi. Dania wydawane są w specjalnej, poziomo otwieranej paczce Doritos, co zachęca do dzielenia się nimi z bliskimi. Kampania uwzględnia różne kanały komunikacji, w tym telewizję, działania PR, a także formaty w social mediach marek oraz influencerów.

Za planowanie i realizację działań mediowych kampanii odpowiada Zenith. Działania PR po stronie KFC prowadzi Weber Shandwick, natomiast za komunikację PR Doritos odpowiada agencja K+PR.