Wystarczy połówka tego owocu, aby usunąć plamy z kanapy. Tapicerka będzie jak nowa bez prania

Utrzymanie mebli wypoczynkowych w idealnym stanie bywa trudne, zwłaszcza gdy tkanina chłonie aromaty i zanieczyszczenia.

W tekście prezentujemy sprawdzone, domowe metody na renowację tapicerki, które nie wymagają inwestowania w kosztowne urządzenia.

Sprawdź, w jaki sposób pospolite produkty, takie jak kwasek cytrynowy czy soda, mogą przywrócić dawny blask Twojej sofie.

Domowy sposób na czyszczenie kanapy z plam

Zachowanie nieskazitelnego wyglądu sofy czy narożnika to spore wyzwanie, szczególnie w przypadku tkanin łatwo absorbujących wilgoć oraz kurz. Po kilku miesiącach intensywnego użytkowania materiał często traci świeżość i zaczyna wydzielać nieprzyjemną woń, co jest sygnałem do działania. Eksperci sugerują pranie tapicerki minimum raz na pół roku, jednak brak profesjonalnego odkurzacza piorącego czy ograniczony budżet nie muszą być przeszkodą. W takiej sytuacji warto sięgnąć po sprawdzone, domowe metody, zaczynając od walki z widocznymi zabrudzeniami. Mikstura składająca się z dwóch litrów wody, soku z połowy cytryny oraz łyżeczki sody oczyszczonej potrafi zdziałać cuda. Wystarczy przelać roztwór do butelki ze spryskiwaczem i nanieść na plamę, a następnie delikatnie pocierać gąbką aż do usunięcia brudu, uważając przy tym na nadmierne przemoczenie materiału.

Jak usunąć plamy z wina i kawy z tapicerki?

W przypadku pojawienia się trudniejszych zabrudzeń, takich jak ślady po czerwonym winie, kawie czy sosie pomidorowym, również nie jesteśmy bezradni. Gdy standardowe przemywanie wodą z szarym mydłem nie przynosi rezultatów, warto przygotować roztwór octu z wodą w proporcji jeden do jednego. Tak przygotowaną mieszanką należy nasączyć ściereczkę i pocierać brudny fragment tapicerki. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie kwasku cytrynowego, którego łyżeczkę rozpuszczamy w wodzie, by następnie przetrzeć powstałym płynem uciążliwą plamę.

Pranie kanapy na sucho

Sposobem na szybkie odświeżenie kanapy jest zastosowanie sody oczyszczonej, która nie tylko radzi sobie z uporczywymi plamami, ale też neutralizuje przykre zapachy. Proces polega na obfitym posypaniu mebla proszkiem i wtarcie go w materiał przy użyciu miękkiej szczotki. Proszek należy pozostawić na powierzchni na minimum godzinę, po czym dokładnie odkurzyć całą kanapę. Niewątpliwym atutem czyszczenia tapicerki na sucho jest fakt, że z mebla można korzystać niemal natychmiast po zakończeniu zabiegu.