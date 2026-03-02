Na ramach okien pojawiły się żółte zacieki? Zmieszaj te dwa składniki, przetrzyj, a ramy znów będą śnieżnobiałe

Żółte zacieki na plastikowych ramach okiennych to powszechny problem, psujący estetykę naszych domów.

Przyczyną są promienie UV, zanieczyszczenia atmosferyczne oraz niewłaściwe środki czyszczące.

Zamiast drogich preparatów, możesz wykorzystać prostą, domową miksturę z dwóch kuchennych składników.

Na plastikowych ramach okien z czasem bardzo często pojawiają się żółte zacieki i przebarwienia, które psują wygląd nawet nowych okien. Problem ten dotyczy zwłaszcza białych profili PVC i bywa trudny do usunięcia zwykłym myciem. Żółte zacieki na plastikowych ramach okiennych to efekt kilku czynników. Przede wszystkim winne jest promieniowanie UV. Długotrwałe wystawienie na działanie promieni słonecznych powoduje degradację plastiku i powstawanie żółtych przebarwień. Jest to szczególnie widoczne na oknach wystawionych na południe. Nie bez znaczenia są zanieczyszczenia atmosferyczne, jak smog, kurz, pyłki i inne zanieczyszczenia, które osadzają się na powierzchni ram, a w połączeniu z wilgocią i promieniowaniem UV wnikają w strukturę plastiku, powodując żółknięcie. Winne nieestetycznym, żółte zaciekom na oknach są także niewłaściwe środki czyszczące. Wbrew pozorom używanie agresywnych środków czyszczących, wcale nie czyści ram, a zawarte w nich rozpuszczalniki lub ścierne substancje, mogą uszkodzić powierzchnię plastiku i przyspieszyć proces żółknięcia.

Ta domowa mikstura wyczyści pożółkłe ramy okienne

Jeśli próbowaliście już niemalże wszystkiego, a nieestetyczne żółte zacieki nadal są widoczne na plastikowych ramach waszych okien, warto sięgnąć po ten domowy trik. Wystarczy dwa składniki, które macie w kuchni, aby ramy okienne odzyskały dawny blask. Przygotowanie mikstury jest banalnie proste: w miseczce zmieszaj kilka łyżek sody oczyszczonej i dodaj do niej sok z połówki cytryny. Powstałą gęstą pastę za pomocą miękkiej ściereczki lub gąbki wcieramy w zabrudzone ramy okien, zostawiamy na około trzy minuty, a następnie spłukujemy wodą. Po zakończeniu czyszczenia ramy wycieramy do sucha. Dzięki temu domowemu trikowi pozbędziesz się żółtych zacieków. Soda oczyszczona rozpuszcza osad, tłuszcz i inne zanieczyszczenia, natomiast sok z cytryny ma właściwości wybielające, a także neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Co więcej, środek ten jest całkowicie bezpieczny, ponieważ nie rysuje powierzchni. Zamiast sięgać po drogie chemiczne specyfiki, użyj tych dwóch składników i ciesz się białymi ramami okien!