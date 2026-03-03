Mąż myje okna tylko w ten sposób. Kuchenny składnik działa lepiej niż chemia

Wiosna to doskonały moment na odświeżenie okien, które po mrozach wymagają specjalnego traktowania.

Sprawdź, jaki produkt warto dolać do wody, by bez wysiłku usunąć zanieczyszczenia.

Stary, babciny sposób gwarantuje, że szyby będą lśnić jak nowe.

Mycie okien mąką ziemniaczaną. Prosty trik na lśniące szyby

Gdy przyroda budzi się do życia, w polskich domach rozpoczyna się wielkie sprzątanie, którego nieodłącznym elementem jest mycie przeszkleń. Po miesiącach zimowej szarugi na szybach oraz ramach z PCV zalega trudna do usunięcia warstwa kurzu, sadzy i smogu. Tradycyjne szorowanie bywa męczące, a efekty nie zawsze zadowalają, jednak rezygnacja z tej czynności nie wchodzi w grę. Brudne okna skutecznie blokują dopływ promieni słonecznych, co sprawia, że wnętrza wydają się ciemne i ponure, a w ostrym wiosennym świetle wszelkie zaniedbania stają się wyjątkowo widoczne.

Zamiast polegać wyłącznie na drogich detergentach, mąż autorki porady stosuje sprawdzony patent swojej babci. Ta mało popularna, lecz niezwykle efektywna metoda pozwala na szybsze rozpuszczenie brudu. Receptura jest prosta: w litrze wody należy rozprowadzić łyżkę mąki ziemniaczanej, a następnie dodać łyżkę białego octu oraz odrobinę standardowego płynu do szyb. Skrobia ziemniaczana posiada właściwości antystatyczne i doskonale pochłania tłuste osady. W duecie z octem błyskawicznie usuwa spaliny oraz opary kuchenne, a co najważniejsze – mycie okien mąką ziemniaczaną zapobiega powstawaniu nieestetycznych smug i zacieków.

Czym wyczyścić ramy okienne PCV? Naturalne metody na brud

Problem stanowią nie tylko szyby, ale również białe profile okienne, które po zimie często tracą swój blask. Usunięcie zanieczyszczeń z plastiku bywa wyzwaniem, ponieważ pył i smog potrafią niemal wtopić się w strukturę materiału, czyniąc zwykłe szorowanie nieskutecznym. Eksperci zalecają w takiej sytuacji sięgnięcie po naturalne środki kwasowe. Sok z cytryny wymieszany z łagodnym detergentem należy nałożyć na brudne ramy i pozostawić miksturę na kilkanaście minut, po czym zmyć wilgotną szmatką. W przypadku wyjątkowo opornych plam, zamiast cytryny warto użyć octu, który jeszcze skuteczniej radzi sobie z "wżartym" brudem.